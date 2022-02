Et si, pour assurer notre futur, on roulait à gauche? Main dans la main sur le pommeau diplomatique avec le Royaume-Uni. C’est l’esprit de «Stick to Science» (s’en tenir à la science): un lobbyisme et une campagne scientifiques helvético-britanniques pour que les deux pays puissent participer à plein au programme européen Horizon, dont ils ont été plus ou moins exclus.

Ce fricotage rappelle quelques souvenirs en matière de bon «voisinage» entre ces «îles» qui font de la résistance à l’unification politique du Vieux-Continent. Les deux pays ont des relations diplomatiques depuis 1891, nous rappelle le Dictionnaire historique de la Suisse. Ce sont des missionnaires d’Albion qui sont venus nous évangéliser jusqu’au haut Moyen Âge. Et des mercenaires suisses ont servi sous drapeau anglais. Le tourisme dans notre pays a démarré grâce à une agence de voyages made in Great Britain, et les visiteurs d’outre-Manche figurent encore au 3e rang du classement de ceux qui voyagent chez nous.

«De l’AELE, il ne reste que des cendres éteintes.»

La «honeymoon» a traversé le XXe siècle. Spécialement quand «CH» et «GB» ont fondé conjointement, avec d’autres États, l’Association européenne de libre-échange (AELE) en 1960. Une sorte de contre-pouvoir économique au grand marché continental qui se dessinait, mais en conservant une sacrée marge en matière d’autonomie politique. En commun, nous avons aussi une famille royale (oui, les Knie sont nos Windsor), des paradis fiscaux (oui, Zoug ou Schwytz sont notre Jersey) et, surtout, un certain goût pour l’indépendantisme.

Mais se rapprocher du pire ennemi de Bruxelles afin d’entériner encore un peu plus un «Swissxit» des bilatérales avec l’UE est-il vraiment une bonne idée? Après tout, Londres n’a pas toujours été fair-play. C’est elle qui, avec le Danemark, a initié la fin de l’AELE en laissant en plan ses partenaires, suivis dans un jeu de dominos par le Portugal, l’Autriche, la Finlande et la Suède. Il n’en reste aujourd’hui que des cendres éteintes.

Commercialement, rappelle par exemple EconomieSuisse, Le Royaume-Uni est le troisième partenaire économique de la Suisse, après le bloc commercial formé par les États de l’UE et les États-Unis. Inversement, la Suisse est elle aussi un partenaire commercial majeur pour les Brits. Mais ces chiffres ont indéniablement baissé avec le Brexit, la pandémie et leurs lots d’incertitudes. Et ils peinent à remonter la pente. So My Taylor n’est peut-être pas aussi rich que ça, surtout s’il s’agit de Boris Johnson.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

