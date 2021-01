Covid-19 – Londres commence à injecter le vaccin d’AstraZeneca et Oxford Les autorités britanniques ont commandé 100 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca-Oxford, dont 520’000 sont prêtes lundi.

Image d’illustration. AFP

Le Royaume-Uni devient lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l’Université d’Oxford contre le Covid-19, tout en envisageant un nouveau tour de vis sévère pour freiner l’aggravation de la pandémie.

Le vaccin d’AstraZeneca-Oxford est moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d’immunisation à grande échelle que ceux de ses concurrents Moderna et Pfizer-BioNTech, déjà approuvés et distribués dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis.

Le vaccin Pfizer-BioNTech a déjà été injecté à plus d’un million d’habitants du Royaume-Uni depuis le lancement de la campagne de vaccination début décembre.

Les autorités britanniques ont commandé 100 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca-Oxford, dont 520’000 sont prêtes lundi, selon le ministère de la Santé. En Angleterre, des centaines de nouveaux centres de vaccination doivent ouvrir cette semaine, qui s’ajouteront aux 730 déjà en place.

«Je suis enchanté aujourd’hui de lancer le vaccin d’Oxford, hérité de la science britannique», s’est félicité lundi dans un communiqué le ministre de la Santé Matt Hancock. «C’est un tournant dans notre combat contre cet horrible virus et j’espère qu’il redonnera à tout le monde l’espoir que la fin de cette pandémie est en vue».

Le vaccin AstraZeneca-Oxford a également été autorisé par l’Argentine ainsi que, dimanche, par l’Inde, ce qui va permettre à ce pays de 1,3 milliard d’habitants de démarrer une des campagnes de vaccination les plus massives du monde. L’Inde, où le Covid-19 a fait plus de 150’000 morts, veut immuniser jusqu’à 300 millions de personnes d’ici à la mi-2021.

Question de température

Le vaccin AstraZeneca-Oxford a l’avantage d’être peu cher (environ 2,50 euros la dose). Il peut aussi être conservé à la température d’un réfrigérateur, contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech qui ne peuvent être stockés à long terme qu’à très basse température (-20°C pour le premier, -70°C pour le second).

Son autorisation au sein de l’Union européenne ne devrait cependant pas intervenir en janvier, selon l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les États-Unis, quant à eux, n’envisagent pas de l’approuver avant avril.

Avec plus de 75’000 morts, le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par le coronavirus. Près de 55’000 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus en 24 heures, dépassant le seuil des 50’000 pour le sixième jour consécutif, selon les dernières données officielles communiquées dimanche.

La rapide expansion de l’épidémie, attribuée à un nouveau variant du virus, a amené le Premier ministre britannique Boris Johnson à envisager des restrictions plus strictes. «Il se peut que nous devions faire des choses dans les prochaines semaines qui seront plus difficiles dans plusieurs parties du pays», a déclaré Boris Johnson dimanche à la BBC. Il a ajouté que la fermeture des écoles, une mesure prise fin mars lors de la première vague de la pandémie, «est l’une de ces choses».

L’Égypte choisit le vaccin chinois

L’Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec quelque 100 millions d’habitants, a annoncé pour sa part avoir autorisé le vaccin développé par le chinois Sinopharm.

Le Mexique, quant à lui, a indiqué que plus de 20% du personnel soignant du pays, soit environ 28’000 personnes sur 150’000, avaient déjà reçu une première dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

Selon les chiffres publiés par leurs fabricants, le vaccin de Sinopharm est efficace à 79%, celui de Pfizer-BioNTech à 95% et celui de Moderna à 94,1%. AstraZeneca-Oxford, a pour sa part revendiqué un taux d’efficacité de 70%, mais qui pourrait atteindre 100% avec deux doses.

Si l’arrivée des vaccins donne l’espoir d’une embellie en ce début d’année, les cadences de production et d’approvisionnement sont encore loin de donner satisfaction. La campagne de vaccination aux États-Unis monte en puissance et pourrait atteindre un million d’injections par jour, ont assuré dimanche des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans un pays qui vient de franchir la barre des 350’000 morts.

Production insuffisante

L’Union européenne a quant à elle reconnu samedi une «insuffisance mondiale» des capacités de production de vaccins, se disant «prête à aider» pour les augmenter. Or, pour le Premier ministre hongrois Viktor Orban, c’est le rythme d’acquisition des vaccins par l’UE qui est en cause. Des produits «étaient disponibles plus tôt au Canada, au Royaume-Uni et en Israël», a-t-il dit dimanche.

En France, le Pr Mehdi Mejdoubi, du centre hospitalier de Valenciennes (nord), ne comprend pas «pourquoi il y a un tel écart avec l’Allemagne: l’Allemagne vaccine 20’000 personnes par jour, nous sommes à 50 personnes vaccinées par jour». Depuis dimanche dernier, plus de 238’000 personnes (238’809) ont été vaccinées en Allemagne, selon l’institut de veille sanitaire Robert-Koch.

L’Afrique du Sud, elle aussi durement touchée par la deuxième vague de la pandémie, espère obtenir ses premiers vaccins en février mais le calendrier dépendra du résultat de négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, a annoncé dimanche le ministre de la Santé. Ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain a essuyé des critiques, notamment d’experts de la santé dans le pays, pour avoir tardé à se lancer dans le processus d’acquisition de vaccins contre le Covid-19.

La pandémie a fait au moins 1’835’824 morts dans le monde pour plus de 84’508’990 cas d’infection, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 11 h 00 GMT (13 h 00 suisses).

AFP/NXP