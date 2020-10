Contrôles douaniers post-Brexit – Londres redoute le blocage des camions devant la Manche Dès le 1er janvier, les chauffeurs de poids lourds devront avoir un permis spécial pour entrer dans le Kent. Les transporteurs routiers dénoncent l’impréparation du gouvernement. Tristan de Bourbon Londres

Des milliers de camions risquent d’être bloqués sur les deux autoroutes qui rejoignent Douvres et Folkestone en raison des contrôles qui seront mis en place par l’UE dès le 1 er janvier. AFP

C’est là, à 20 kilomètres au sud-est du palais de Buckingham et de Big Ben, que se dressera dans quelques mois la nouvelle frontière virtuelle entre le Royaume-Uni et l’Europe. Au milieu de nulle part, le long de villages au nom très anglais: Dartford, Bexley, Crockenhill ou encore Westerham. À partir du 1er janvier, les chauffeurs de poids lourds devront posséder un permis d’accès au Kent pour entrer dans ce comté de la pointe sud-est de l’Angleterre. Sans quoi les policiers postés au bord des routes ou les caméras de surveillance capables de lier l’immatriculation des camions à leurs documents douaniers leur imposeront une amende immédiate de 355 francs.



Le Kent fait figure de noyau d’étranglement d’une grande partie des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste de l’UE. En 2019, les ferries du port de Douvres ont transporté 2,4 millions de camions charriant 144 milliards de francs de biens. Pendant ce temps, le terminal de l’Eurotunnel, situé dans la ville voisine de Folkestone, a transporté 1,6 million de camions et a été emprunté par 2144 trains de marchandises. Les biens transportés avaient été estimés en 2016 à 163 milliards de francs. À eux deux, ils voient donc passer 38% du commerce total entre le Royaume-Uni et l’UE.