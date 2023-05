Charles III – Londres s’engoue pour le couronnement Malgré la pluie et les polémiques, les Britanniques et les touristes se pressent au centre de la capitale, pour participer aux festivités. Le soutien à la monarchie reste majoritaire. Tristan de Bourbon - Londres

Vendredi, Charles III, William et Kate sont venus saluer et remercier la foule devant le palais de Buckingham. Londres, 5 mai 2023. TOBY MELVILLE/POOL VIA AP/KEYSTONE

Il est facile de distinguer les habitués des débutants aux événements royaux britanniques. Arrivée de Belgique mercredi, Clémentine Gillard, 23 ans, s’était installée vendredi matin à trois mètres de la rambarde qui longe The Mall, l’avenue qui relie le palais de Buckingham à Trafalgar Square. Enthousiaste après avoir aperçu le roi passer en voiture. Jusqu’aux premiers coups de tonnerre et l’arrivée d’une pluie dense et glaciale. Elle s’est retrouvée trempée de la tête aux pieds. Devant sa détresse, des quinquagénaires positionnées contre la rambarde depuis mercredi avec leur siège et leur imperméable lui ont prêté un parapluie.