Traité de Brexit – Londres tend la main à Bruxelles Les Britanniques vont retirer les dispositions controversées de sa loi revenant sur le traité de Brexit. Cette loi fâchait les Européens en pleines négociations sur les accords commerciaux. Boris Johnson est notamment attendu à Bruxelles.

À l’issue d’une réunion lundi à Bruxelles, le ministre britannique Michael Gove (masque clair, à dr.) et le vice-président de la Commission Maros Sefcovic (sans masque, à g.) «peuvent désormais annoncer un accord de principe sur tous les sujets, en particulier concernant le protocole sur Irlande et l’Irlande du Nord». AFP

Londres et Bruxelles ont annoncé mardi un accord permettant le retrait des dispositions controversées d’un projet de loi britannique revenant sur le traité de Brexit, qui fâchaient les Européens en pleines négociations commerciales.

Le projet de loi sur le marché intérieur revient, en violation assumée du droit international, sur des dispositions de l’accord encadrant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en janvier dernier pour la province britannique d’Irlande du Nord, initialement prévues afin d’éviter le retour d’une frontière avec la République d’Irlande.

Pour Londres, le but du projet de loi était de défendre en réaction l’intégrité territoriale du Royaume-Uni en assurant la continuité des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Le texte avait entraîné le lancement d’une procédure d’infraction par Bruxelles.

Droit de regard

diplomatie

Traité de Brexit: Londres va retirer les dispositions controversées de sa loi

Londres, 8 déc 2020 (AFP) -

Londres et Bruxelles ont annoncé mardi un accord permettant le retrait des dispositions controversées d’un projet de loi britannique revenant sur le traité de Brexit, qui fâchaient les Européens en pleines négociations commerciales.

Le projet de loi sur le marché intérieur revient, en violation assumée du droit international, sur des dispositions de l’accord encadrant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en janvier dernier pour la province britannique d’Irlande du Nord, initialement prévues afin d’éviter le retour d’une frontière avec la République d’Irlande.

Pour Londres, le but du projet de loi était de défendre en réaction l’intégrité territoriale du Royaume-Uni en assurant la continuité des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Le texte avait entraîné le lancement d’une procédure d’infraction par Bruxelles.

Droit de regard

A l’issue d’une réunion lundi à Bruxelles, le ministre britannique Michael Gove, chargé de la coordination de l’activité gouvernementale, et le vice-président de la Commission Maros Sefcovic «peuvent désormais annoncer un accord de principe sur tous les sujets, en particulier concernant le protocole sur Irlande et l’Irlande du Nord», indiquent-ils dans un communiqué commun.

Le gouvernement britannique va donc retirer les articles controversés de sa loi, qui privaient Bruxelles d’un droit de regard sur certaines dispositions particulières adoptées pour l’Irlande du Nord concernant les aides publiques et les déclarations de douanes à remplir pour les biens circulant entre la province britannique et la Grand-Bretagne, est-il précisé.

«Développement positif»

Il va également retirer un article d’un autre projet de loi devant être examiné prochainement par les députés concernant la fiscalité en Irlande du Nord.

Sur Twitter, Maros Sefcovic s’est félicité de cet accord: «Cela va permettre (au traité de Brexit conclu en 2019) d’être complètement opérationnel au 1er janvier». Le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney a aussi salué un «développement positif».

«J’espère que cela pourra également fournir en partie l’élan positif nécessaire pour instiller la confiance et permettre des progrès dans le contexte plus large des négociations sur les futures relations (entre le Royaume-Uni et l’UE)", a déclaré Simon Coveney dans un communiqué.

Alors que les discussions commerciales s’enlisent à un peu plus de trois semaines de la rupture définitive avec l’UE le 31 décembre, ce geste s’apparente à une concession faite à Bruxelles, où le Premier ministre britannique Boris Johnson doit se rendre «dans les prochains jours».

Londres et Bruxelles affichent leurs divergences dans la dernière ligne droite Afficher plus Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont de nouveau étalé leurs divergences mardi, avant un déplacement crucial du Britannique Boris Johnson à Bruxelles pour tenter de sortir les négociations post-Brexit de l’impasse, à trois semaines de la rupture définitive. La fin de la période de transition post-Brexit approche dangereusement, mais les discussions entre Britanniques et Européens continuent d’achopper sur les trois mêmes sujets: l’accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et les garanties exigées à Londres en matière de concurrence en échange d’un accès sans droits de douane ni quotas à son immense marché. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti mardi que les positions entre Londres et l’Union européenne restaient très éloignées. «Je suis toujours optimiste, mais je dois être honnête avec vous, la situation en ce moment est délicate. Nos amis doivent comprendre que le Royaume-Uni a quitté l’UE pour pouvoir exercer un contrôle démocratique. Nous en sommes encore loin», a-t-il déclaré. De son côté, le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier a rappelé que l’UE ne sacrifierait «jamais (son) avenir» pour conclure un accord post-Brexit au prix de concessions qui fragiliseraient son marché unique. Boris Johnson, qui assure que son pays «prospérera vigoureusement» avec ou sans accord commercial et exclut de continuer à négocier en 2021, doit rencontrer «dans les prochains jours» la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour tenter de débloquer les discussions.

AFP/NXP