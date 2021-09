Traversée de la Manche – Londres veut refouler vers la France les bateaux des migrants Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a averti jeudi que la Grande-Bretagne devait tenir ses engagements.

Des migrants avec des enfants sont escortés pour être traités après avoir été recueillis par un bateau de sauvetage de la RNLI (Royal National Lifeboat Institution) lors de la traversée de la Manche sur une plage de Dungeness, dans le sud-est de l’Angleterre, le 7 septembre 2021. AFP

La ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, a approuvé une nouvelle stratégie de refoulement vers la France des bateaux de migrants traversant la Manche pour atteindre le Royaume-Uni, indiquent jeudi plusieurs journaux britanniques, une pratique fermement rejetée par Paris.

Selon ces journaux, la police des frontières britannique (Border Force) est entraînée à de nouvelles méthodes permettant de refouler ces embarcations avant qu’elles n’atteignent le sud de l’Angleterre, alors que des flux records ont été observés ces derniers mois.

Le Times précise que Priti Patel a demandé que soit réécrite en ce sens l’interprétation par le Royaume-Uni du droit maritime international. Cette stratégie, qui a reçu l’assentiment du premier ministre Boris Johnson, ne serait utilisée que dans «des circonstances très limitées» d’après le Telegraph, pour les plus gros bateaux et quand la situation est jugée sûre.

Réaction de la France

Après des «discussions constructives» avec son homologue français Gérald Darmanin mercredi à Londres, elle a indiqué sur Twitter vouloir obtenir des «résultats» et faire de l’arrêt des traversées «une priorité absolue».

Mais le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a averti jeudi que la France n’accepterait «aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier» du gouvernement britannique.

«L’engagement de la Grande-Bretagne doit être tenu. Je l’ai dit clairement à mon homologue Priti Patel», a-t-il écrit sur Twitter.

«L’amitié entre nos deux pays mérite mieux que des postures qui nuisent à la coopération entre nos services», a ajouté le ministre de l’Intérieur français.

Empêcher la traversée

Londres, qui a fait du durcissement de la lutte contre l’immigration une priorité depuis le Brexit, veut rendre ces périlleuses traversées impraticables et fait pression de longue date pour que la France accentue ses efforts pour les empêcher.

Une nouvelle vague de migrants traversant la Manche a été observée ces derniers jours, facilitée par le beau temps. Lundi, 785 migrants sont ainsi arrivés au Royaume-Uni illégalement, après un record de 828 en une journée atteint en août, portant à plus de 13’000 leur nombre depuis le début de l’année, selon l’agence de presse PA.

Dans sa lettre, Gérald Darmanin a rejeté la proposition britannique de créer un «centre de commandement conjoint unique» des forces françaises et britanniques, le jugeant contraire à la souveraineté française et inutile car la coordination sur le terrain est déjà «bonne et efficace».

Il a souligné que la hausse du nombre de migrants débarqués au Royaume-Uni s’expliquait surtout par le recours des passeurs à des bateaux de plus grande capacité.

AFPE

