Catastrophe humanitaire – L’ONU demande 5 milliards de dollars pour aider l’Afghanistan Le plus grand appel aux dons jamais lancé par les Nations Unies doit venir en aide à 28 millions d’Afghans en situation d’urgence. Virginie Lenk

Une Afghane portant son enfant demande l’aumône aux passants à Kaboul, le 6 janvier 2022. AFP

C’est une crise humanitaire des plus dramatiques qui frappe l’Afghanistan, alors que les températures chutent en dessous de zéro. C’est aussi le plus gros appel aux dons de l’histoire que lancent mardi l’ONU et des organisations non gouvernementales: 5 milliards de dollars pour l’année 2022.