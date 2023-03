Réchauffement climatique – L’ONU se rapproche d’une traque mondiale des gaz à effet de serre Le nouveau cadre devrait faciliter les systèmes d’observation en surface et dans l’espace, avec des normes communes et un accès rapide à ces mesures.

Le projet a été adopté lors de la réunion du Conseil exécutif la semaine dernière, a indiqué l’agence lundi. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

L’ONU se rapproche d’une traque en temps réel, et avec une précision géographique inégalée, des émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, qui rendra plus difficile la vie des pollueurs.

Le Conseil exécutif de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) – réunissant plus de 30 pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde – a approuvé le projet de création d’une infrastructure mondiale de surveillance des gaz à effet de serre visant à combler les lacunes en matière de connaissances et de production de données sur ces gaz, pour mieux les combattre.

Le projet a été adopté lors de la réunion du Conseil exécutif la semaine dernière, a indiqué l’agence lundi. Il doit encore être validé par le congrès de l’OMM en mai, qui réunit tous les quatre ans les 193 membres de l’organisation à Genève (Suisse).

«À l’heure actuelle, nous connaissons l’excédent de CO2 que nous rejetons dans l’atmosphère tous les ans. Nous disposons de chiffres globaux», a déclaré le directeur adjoint du département des infrastructures de l’OMM, Lars Peter Riishojgaard, en conférence de presse.

«Tout le monde peut dire +Ce n’est pas moi, mon entreprise est neutre en carbone+ ou si vous êtes un pays, vous pouvez dire +J’ai réduit mes émissions de tant et tant l’année dernière+», a-t-il expliqué, car «vous ne savez pas réellement d’où cela vient».

L’ONU espère mettre fin à cette situation grâce à la nouvelle infrastructure mondiale de surveillance des gaz à effet de serre, dont les trois principaux sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane et le protoxyde d’azote, que l’OMM piloterait.

C’est une étape «historique», a salué Lars Peter Riishojgaard.

«Le système dont nous parlons ici sera en mesure de vous montrer sur une carte l’origine des émissions et là où elles sont rejetées. Vous pourrez ainsi le voir dans chaque cellule de la grille» d’une carte, a-t-il assuré.

Des incertitudes

Cette traque se fera quasiment en temps réel, mois par mois, alors que jusqu’à présent les données globales étaient publiées une fois par an.

Le nouveau cadre devrait faciliter les systèmes d’observation des gaz à effet de serre en surface et dans l’espace, avec des normes communes et un accès rapide à ces mesures.

«Nous savons grâce à nos mesures que les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère atteignent un niveau record. L’augmentation des niveaux de CO2 entre 2020 et 2021 a été supérieure au taux de croissance moyen de la dernière décennie et le méthane a connu la plus forte progression d’une année sur l’autre depuis le début des mesures», a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans le communiqué. Mais d’importantes incertitudes subsistent.

L’ONU espère aussi que cette meilleure surveillance permettra de soutenir davantage la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Si les scientifiques savent assez bien ce que l’agriculture et la combustion du charbon, du pétrole et du gaz produisent en termes de gaz à effet de serre, les lacunes dans les connaissances du rôle joué par les mécanismes d’absorption du CO2 – les puits de carbone – comme la forêt amazonienne, les océans et les zones de pergélisol sont importantes.

Sans compter, a souligné Lars Peter Riishojgaard, que les scientifiques disposent de «très peu de données dans les pays en développement, qui représentent environ les deux tiers du monde».

L’ONU espère aussi que cette meilleure surveillance permettra de soutenir davantage la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015.

La planète a gagné près de 1,2°C depuis l’ère pré-industrielle, entraînant déjà une multiplication des canicules, inondations et tempêtes. La communauté internationale s’est engagée à limiter ce réchauffement à moins de 2°C, et même à 1,5°C si possible, mais les politiques actuelles laissent présager une hausse des températures de 2,8 °C d’ici la fin du siècle, bien au-dessus des limites de l’accord de Paris, selon l’ONU.

AFP

