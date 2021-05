Production cellulaire – Lonza investit 650 millions de francs à Viège La firme qui produit des substances actives pour la fabrication du vaccin Moderna poursuit son expansion en Valais.

Six bioréacteurs d’une capacité de 20'000 litres chacun seront placés dans une installation élargie de 27'500 m² à Viège. KEYSTONE

Le sous-traitant de l’industrie pharmaceutique Lonza va investir 850 millions de francs dans la construction de deux nouvelles lignes de production cellulaire à Viège et à Porstmouth, aux Etats-Unis.

Le groupe rhénan va créer des lignes de production cellulaire «à grande échelle» à Viège, où six bioréacteurs d’une capacité de 20'000 litres chacun seront placés dans une installation élargie de 27'500 m2.

Le volet valaisan, qui devra être achevée en 2024, va constituer un investissement total de 650 millions de francs et va permettre la création de 300 nouveau emplois, d’après un communiqué dévoilé jeudi.

«Ces derniers mois, la pandémie de Covid-19 a mis un coup de projecteur sur les chaînes d’approvisionnement et sur le rôle crucial des sous-traitants pour assurer la production de médicaments, affirme le patron de Lonza Pierre-Alain Ruffieux. L’expansion de ces sites de production, petits et grands, permettra à Lonza de fournir des services qui soutiendront ses clients dans le moyen et long terme».

En parallèle, le bâlois injectera 200 millions de francs dans l’extension de ses capacités de production à Portsmouth, afin de «soutenir le développement et la fabrication de produits en phase clinique et commerciale avancée».

Les travaux devraient s’achever en 2023. Jusqu’à huit bioréacteurs de 2000 litres chacun seront installés, sur une surface totale de 3000 m2.

ATS

