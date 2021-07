Assurance maladie – L’opacité qui entoure le calcul des primes vacille à Berne Le préposé à la transparence met la pression sur l’OFSP. Les services d’Alain Berset devraient révéler les documents servant à valider les montants. Florent Quiquerez

Olivier Feller (PLR/VD) et Vincent Maitre (PDC/GE) ont lancé un long bras de fer avec l’Office fédéral de la santé publique. KEYSTONE

L’Office fédéral de la santé publique ne devrait pas retenir plus longtemps certaines informations cruciales relatives aux primes maladie. Un bras de fer à ce sujet oppose depuis des mois Vincent Maitre (PDC/GE) et Olivier Feller (PLR/VD) à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Or le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence se range du côté des deux parlementaires. Dans un rapport daté du 14 juillet que nous avons pu consulter, il recommande aux services d’Alain Berset d’accorder l’accès aux documents officiels demandés par les deux élus.