Guerre en Ukraine – L’opération de Swiss Cycling pour recueillir 13 Ukrainiens En début de semaine, la fédération nationale de cyclisme a effectué un aller-retour pour récupérer des juniors réfugiés à la frontière polonaise. Le directeur et une collaboratrice racontent. Valentin Schnorhk

Les treize jeunes cyclistes ukrainiens ont été accueillis par Swiss Cycling, qui leur fournit du matériel et la possibilité de s’entraîner au vélodrome de Granges, comme ici jeudi. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

On peut vivre la guerre sans la voir. Depuis mercredi, ils sont treize jeunes cyclistes ukrainiens à être hébergés à Macolin, pris en charge par l’Office fédéral du sport (OFSPO). Treize jeunes filles et garçons, âgés entre 16 et 19 ans, déracinés du jour au lendemain. Les derniers jours qu’ils ont vécus racontent aussi le drame qui se joue.