Présidentielle américaine – L’opération séduction du clan Trump Pour briguer un second mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump a choisi de s’appuyer sur des membres de sa famille chaque soir de la convention républicaine. Jean-Cosme Delaloye

Le clan Trump s’est réuni le 21 août à la Maison-Blanche pour les funérailles de Robert Trump, le frère du président américain. AFP

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Pendant les quatre soirs de la convention républicaine cette semaine, Donald Trump a décidé de décliner cet adage à l’extrême en y incluant les membres de son clan rapproché et en faisant une apparition quotidienne. Jusqu’à jeudi, les Américains vont voir des membres de la famille Trump louant le patriarche et réécrivant avec le sourire l’histoire de son premier mandat.