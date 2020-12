Soutiens aux secteurs économiques – L’opération WelQome redémarre ce mardi S’appuyant sur la logistique de QoQa, le dispositif de l’État de Vaud permet d’acheter 20% moins cher tout en offrant 10% de plus-value aux vendeurs. Lise Bourgeois DÉVELOPPEMENT SUIT

En juin, Philippe Leuba (à g.), Nuria Gorrite et Pascal Meyer, directeur de QoQa, lançaient pour la première fois l’opération WelQome en faveur de l’hôtellerie et du tourisme. A/ARC Jean-Bernard Sieber

Comme promis, l’État de Vaud relance son opération WelQome dans une 2e édition qui précède les Fêtes et portera jusqu’au 31 août 2021. Après le succès du premier dispositif lancé en juin dernier en partenariat avec l’entreprise de vente en ligne QoQa, les départements des infrastructures et de l’économie, ont décidé de reconduire ce mardi l’expérience dans le but d’aider l’économie et d’encourager la mobilité douce.

Cette fois, les fonds engagés culminent à 20 millions, contre 15 auparavant, avec un effet de levier permettant de dégager un chiffre d’affaires potentiel de 60 millions.

Pour les uns et les autres

Dès ce mardi matin, des bons peuvent ainsi être achetés sur la plate-forme QoQa. L’aide cantonale de soutien et de relance de l’économie consiste à allouer un rabais de 20% au consommateur et une plus-value de 10% au vendeur. Outre les transports publics, les secteurs des activités de loisirs, de la culture, de l’hébergement, de la restauration sont concernés. Les producteurs vaudois du terroir, les vignerons et les brasseurs participent également.