Surprise en 1re ligue – L’opportun coup de gueule du président d’Échallens Agacé par l’inconstance des performances de son équipe, Fritz Aeschbach a mis ses joueurs face à leurs responsabilités. Avec succès. André Boschetti

Même si le chemin est encore très long, Fritz Aeschbach, président du FC Échallens depuis une vingtaine d’années, espère que son équipe rejoindra la Promotion League le printemps prochain. VANESSA CARDOSO

Il y a quelques semaines encore, le FC Échallens semblait parti pour vivre une saison plus compliquée que les deux dernières (5e puis 4e). Après cinq premiers matches décevants – sept points seulement – le réveil a heureusement sonné du côté des Trois Sapins. Une métamorphose soudaine qui a permis au club du Gros-de-Vaud d’aligner une série impressionnante de cinq victoires pour un seul nul. Dont un succès retentissant (4-3) sur la pelouse du FC Bulle, leader jusque-là invaincu.

Six matches, 16 points

Une vertigineuse montée en puissance à laquelle Fritz Aeschbach n’est pas étranger. «Notre début de saison m’avait beaucoup déçu, explique celui qui préside à la destinée d’Échallens depuis une vingtaine d’années. Je suis donc allé dire avec calme mais fermeté aux joueurs que nous attendions désormais beaucoup plus d’ambition et d’investissement de leur part. Après qu’ils ont été éliminés sans gloire au tour préliminaire de la Coupe de Suisse contre Terre Sainte – une compétition à laquelle je tiens toujours particulièrement –, il ne leur restait plus qu’un seul des deux objectifs que nous nous étions fixé d’aller chercher: une participation aux finales de promotion. Et à voir la réaction qui a suivi sur le terrain, je crois que mon message a bien passé.»