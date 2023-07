Venezuela – L’opposition dénonce les intimidations des pro-Maduro La favorite de l’opposition Maria Corina Machado a dénoncé les violences de partisans du président Nicolas Maduro.

Maria Corina Machado. AFP

Maria Corina Machado, donnée favorite par les sondages pour représenter l’opposition à la présidentielle de 2024 au Venezuela, a dénoncé les violences de partisans du président Nicolas Maduro qui ont selon elle essayé d’empêcher un acte de campagne à Caracas.

Selon des images diffusées par des médias locaux, les soutiens de l’ex-députée, placée en tête des enquêtes d’opinion pour la primaire de l’opposition, sont arrivés tôt pour préparer cet acte de campagne à Petare, un important quartier de la capitale, mais s’y sont heurtés à des personnes brandissant des bâtons, certaines portant des t-shirts rouges, la couleur traditionnelle du chavisme. Lorsque Maria Corina Machado, une figure radicale de l’opposition, est arrivée, la tension est montée d’un cran et ses partisans ont dû la protéger pour lui éviter de se faire agresser.

«Des personnes armées» parmi les agresseurs

Depuis un autre endroit de Petare, Maria Corina Machado a déclaré que le gouvernement s’était «employé à semer la terreur et la violence». «Nous avons tous vu ce qui se passe en ce moment, dans ce quartier de Petare, où des centaines et des centaines de Vénézuéliens venus nous rencontrer aujourd’hui ont été menacés, intimidés et violentés par le régime», a déclaré la candidate, selon une vidéo postée sur Twitter par Vente Venezuela, le parti qui la soutient. Elle a assuré que parmi les agresseurs se trouvaient «des personnes armées» et que le gouvernement voulait la faire «renoncer» à son intention de se faire élire à la présidence.

Maria Corina Machado avait connu vendredi un autre incident, lorsqu’un groupe de personnes avait essayé d’empêcher son véhicule de pénétrer dans la localité de Vargas, près de Caracas, où elle faisait également campagne. La police est alors intervenue et lui a dégagé le passage, selon une vidéo tweetée par Vente Venezuela.

Parmi les candidats aux primaires du 22 octobre se trouvent Henrique Capriles, qui a déjà concouru à deux présidentielles, et Freddy Superlano, qui a reçu l’investiture de son parti à la place de Juan Guaido, ancien chef de l’opposition exilé aux États-Unis. Début juillet, Maria Corina Machado été interdite de toute fonction publique pendant 15 ans en raison d’«irrégularités administratives» commises durant son mandat de députée (2011-2014). MM. Capriles et Superlano avaient eux aussi déjà été déclarés inéligibles.

AFP

