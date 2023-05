Élections en Turquie – L’opposition turque peine à détrôner Erdogan Le président semble à deux doigts de la majorité absolue. Il est en bonne position pour remporter la victoire lors du second. Andrés Allemand Smaller

Le président sortant Recep Tayyip Erdogan s’adresse à ses supporters après les résultats du premier tour. Ankara, 15 mai 2023. KEYSTONE

C’est mal parti pour l’opposition turque. Ce dimanche, le très autoritaire président Recep Tayyip Erdogan n’a pas été détrôné par un raz-de-marée électoral en sa défaveur. Bien au contraire. Le chef de l’État semble même être arrivé en tête avec plus de 49% des voix, frisant la majorité absolue selon l’agence officielle Anadolu. Derrière lui, le favori des sondages, Kemal Kiliçdaroglu, candidat soutenu par six formations politiques, aurait recueilli environ 45% des suffrages. Les deux hommes s’affronteront donc vraisemblablement lors d’un second tour inédit, le dimanche 28 mai.