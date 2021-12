Perspectives d’embauches 2022 – L’optimisme record des recruteurs suisses Malgré la 5e vague de Covid et le variant Omicron, les dirigeants d’entreprises suisses gardent une confiance à toute épreuve et prévoient d’embaucher au premier trimestre 2022. Matthieu Hoffstetter

Image d’illustration Getty Images

La remontée des cas de Covid entre octobre et décembre n’y fait rien: la cinquième vague de la pandémie ne devrait pas avoir la peau de la reprise économique. C’est en tout cas ce qui ressort de la dernière enquête ManpowerGroup sur les intentions d’embauche des recruteurs pour le premier trimestre 2022: 42% des 505 employeurs sondés par les enquêteurs prévoient de recruter au premier trimestre de l’année à venir, et 12% seulement de couper dans leurs effectifs. Soit une intention nette d’embauche de 30%. Un chiffre qui marque une véritable rupture par rapport aux résultats des enquêtes pour les trimestres précédents, qui oscillaient entre –3% au premier trimestre 2021 et +8% aux troisième et quatrième trimestres 2021.