Accès à l’eau potable – L’or bleu coûtera plus un peu plus cher aux Ormonans Pour satisfaire à la règle du consommateur-payeur, la Commune d’Ormont-Dessus a toiletté son règlement des eaux. Des élus s’inquiètent de la hausse de tarif qui s’annonce. David Genillard

24 HEURES/Chantal Dervey – A

Jeudi dernier, les élus d’Ormont-Dessus ont débloqué en urgence 180’000 francs pour remplacer trois tronçons d’amenée d’eau potable sur le territoire communal. L’exemple illustre en partie les difficultés que pose la maintenance du réseau local. «Aujourd’hui, nous devons compléter le financement de cet entretien par l’impôt (ndlr: à hauteur de 150’000 à 180’000 francs par année selon la Commission des finances)», relève le municipal Dario Pernet. Or cette manière de faire n’est plus conforme au principe du consommateur-payer.

Pour remédier à la situation, la Municipalité a entrepris de toiletter son règlement communal des eaux. Si le prix au mètre cube reste inchangé – il en coûte 90 centimes pour 1000 l d’eau –, les taxes fixes ont été adaptées. À titre d’exemple, le propriétaire d’un logement de plus de 60 m2 devra s’acquitter d’un forfait de 190 francs ainsi que de 37 fr. 50 pour la location du compteur. S’y ajoutera le coût de l’eau effectivement consommée.

«Sur la base d’exemples qui me sont proches, je constate que pour certains, la facture va doubler, voire tripler.» Bertrand Croisier, conseiller communal

Municipalité et parlement sont en désaccord quant à la hausse induite pour l’habitant. Le conseiller Betrand Croisier évoque une augmentation salée. «Sur la base d’exemples qui me sont proches, je constate que pour certains, la facture va doubler, voire tripler. La taxe de base initiale englobait l’utilisation d’un certain volume d’eau, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.» Dario Pernet assure pour sa part que la plus-value ne dépassera pas 30%: «C’est l’une des conditions fixées par Monsieur Prix, à qui nous avons soumis ce règlement à plusieurs reprises ces deux dernières années.»

Hausse pour les hôtels

L’Exécutif en convient toutefois, la hausse sera marquée pour les PPE et les hôtels. Elle a pensé aux hébergeurs, le règlement permettant une forme de souplesse en période de fermeture. «L’enjeu des échanges avec Monsieur Prix était précisément de trouver un équilibre pour que les résidents à l’année ne soient pas péjorés, tout en tenant compte du fait que certaines résidences secondaires ne sont occupées que quelques jours par années. Notre nouvelle taxe forfaitaire reste inférieure à celle d’Ollon ou Ormont-Dessous.»

Le nouveau règlement a été approuvé à l’unanimité jeudi. «Je ne conteste pas du tout la nécessité de revoir notre tarification et le prix de notre eau reste correct, précise Bertrand Croisier. Mais il s’agira de bien expliquer cette hausse à la population pour ne pas nous retrouver confrontés à une vague de recours. Et il conviendra aussi être attentifs à cette augmentation de taxe lorsque nous nous pencherons à nouveau sur notre taux d’imposition.»

