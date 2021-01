Coronavirus – L’Orchestre de la Suisse romande jouera à Genève mais sans public La formation doit poursuivre sa saison 2020-2021 à huis clos en raison de la pandémie. Elle interprétera jeudi le «Poème symphonique pour cent métronomes» de György Ligeti au Victoria Hall de Genève.

Le concert de l’Orchestre de la Suisse romande prévu jeudi sera retransmis sur internet en direct. (Photo d’archives) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La saison 2020-2021 de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) se poursuit sans public, pandémie oblige. La formation interprétera jeudi à huis clos au Victoria Hall de Genève le «Poème symphonique pour cent métronomes», de György Ligeti. Le concert sera retransmis sur internet en direct.

Lancés simultanément, les métronomes sont placés sur le balcon d’orgue, le parterre et autour du chef d’orchestre, explique l’OSR. Ils sont calibrés sur différentes vitesses et s’arrêtent d’eux-mêmes pour mettre fin à la pièce. Ce concert commence à 20h00, mais l’OSR recommande de se connecter un quart d’heure plus tôt pour voir la mise en place de cette oeuvre composée en 1962.

Sous la baguette de Jonathan Nott

La soirée se poursuivra, toujours sous la baguette de Jonathan Nott, avec l’orchestration mahlérienne de l’air «Komm, süsser Tod», de Johann Sebastian Bach, par Leopold Stokowski.

Suivront les «Kindertotenlieder» de Gustav Mahler, interprétés par la mezzo-soprano Magdalena Kožená. La célèbre Tchèque profite de sa venue pour enregistrer ce cycle de cinq poèmes avec l’OSR.

ATS