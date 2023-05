Festival de Stand-up à Boulimie – Lord Betterave ne peut pas se planter L’humoriste qui grimpe va ranger ses affaires de prof de français pour un temps plein à «dire des blagues». De Fribourg à Paris, en passant par Lausanne ce week-end. Interview. Francois Barras

Julien Rossier (au civil), Lord Betterave (à la scène) compte parmi la nouvelle garde à succès du stand up romand. ANNE-SOPHIE & BENOIT DE ROUS / ALAVOLETTE.NET

Certains humoristes sont plus téméraires que d’autres. Le genre qui commencerait sa carrière sur les planches parisiennes, carrément, entre deux cours comme professeur de français. Qui s’y mettrait à presque 40 ans, l’âge où l’on décide d’habitude d’arrêter les frais et de se trouver un vrai boulot. Qui viendrait de Fribourg! Qui choisirait un pseudo comme jailli d’une bombe anniversaire, un nom brodé en perles blanches et roses sur un t-shirt trop court avec sa cape à paillettes et son loup assortis: Lord Betterave.