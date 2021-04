Stratégie de santé publique – L’ordre d’accès à la vaccination interroge les Suisses Sommes-nous égaux face au vaccin contre le Covid-19? La stratégie fédérale classe les citoyens selon des priorités de santé. Sur le terrain, tout n’est pas si simple. Christelle Morvant , Sébastien Jubin

Les autorités se veulent rassurantes quant aux passe-droits concernant la vaccination. Laurent Gillieron/Keystone

Olga* vient d’avoir 84 ans. Cette semaine, cette Jurassienne a eu droit à la première dose du vaccin. «Je me suis inscrite à la fin du mois de janvier auprès de mon médecin. J’attendais avec une grande impatience d’être convoquée.» Comment se sent-elle? «Très bien! Je n’ai pas eu d’effets secondaires. Je suis soulagée et je me réjouis d’avoir la deuxième dose dans trois semaines.»

Patrick* a 40 ans. Il s’est inscrit sur le site internet du même canton à quelques jours d’intervalle d’Olga, en signalant qu’il souffre d’hypertension artérielle. C’est avec surprise qu’il a déjà reçu l’invitation au vaccin en ce début avril: «Au début, j’ai cru qu’on me faisait une blague. Avec ce souci d’hypertension, je me disais que, vu mon âge, si j’étais vacciné avant l’été, je serais chanceux. Après la prise de rendez-vous, j’ai commencé à le dire à mes amis, qui m’ont tous demandé si j’avais triché. Alors je ne dis plus à personne que je reçois ma première dose la semaine prochaine.»