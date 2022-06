L’affaire de l’OTS à la télé – «L’Ordre du Temple solaire et ses mystères m’ont obsédé» Un documentaire événement revient sur l’une des plus grandes affaires criminelles de notre pays. Les deux derniers épisodes sont diffusés vendredi. Emmanuel Borloz

Michel Tabachnik en plein tournage du documentaire, à Montreux. Convaincre le chef d’orchestre de revenir sur les faits n’a pas été facile, confie l’équipe. TMC / Imagissime

L’Ordre du Temple solaire (OTS). Difficile de trouver une affaire criminelle qui aura autant marqué les esprits. Il y a près de trente ans, le monde découvrait avec sidération la secte de l’OTS et ce dont elle était capable: le massacre et le suicide de pas moins de 74 adeptes, hommes, femmes et enfants, entre 1994 et 1997. En Suisse – Cheiry (FR) et Salvan (VS)–, en France et au Canada.