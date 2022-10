Ville de Genève – L’organisateur annule la fan zone de Plainpalais pour le Mondial de football Genève rejoint les villes qui ne proposeront pas d’écrans géants pour réunir le public. Rachad Armanios

LAURENT GUIRAUD

L’organisateur annule la tenue d’une fan zone telle qu’elle était prévue sur la plaine de Plainpalais à l’occasion du Mondial de football au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. La polémique qui n’a cessé d’enfler sur les atteintes environnementales, le décès d’ouvriers sur les chantiers qataris et la place des femmes et des minorités sexuelles dans ce pays a eu raison de ce lieu qui se voulait «festif et convivial» pour les Genevois, déplorent Frédéric Hohl et Anthony Disner. Leur société, Nepsa avait été mandatée, sur concours, par la Ville de Genève pour organiser l’événement.

«La polémique genevoise a fait fuir une grande partie des exploitants et la quasi-totalité des annonceurs,

rendant l’exploitation de ce lieu, qui se voulait convivial et festif, impossible», selon un communiqué diffusé en début d’après-midi.

«Après avoir minutieusement analysé la situation et pondéré les risques dans l’optique d’un maintien de cet événement si important pour la cohésion sociale et les liens entre communautés, nous sommes au regret de devoir annoncer ce jour l’annulation de la fan zone afin de protéger le public, nos collaborateurs et nos proches d’une situation qui se destinait à devenir explosive.»

Développement suit.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Auparavant, il a travaillé plus de vingt ans au Courrier , où il a notamment été corédacteur en chef et responsable de la rubrique genevoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.