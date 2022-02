Portrait de Benjamin Righetti – L’organiste conjugue avec audace le passé au présent Le titulaire de Saint-François à Lausanne consolide son projet «Organopole» et fête ses 40 ans en jouant sa musique électronique retranscrite à l’orgue. Matthieu Chenal

Benjamin Righetti, organiste titulaire de l’église Saint-François, devant sa console de jeu favorite, là où il peut mixer les sons les plus inattendus. Odile Meylan

Décloisonner. C’est devenu une sorte de mantra en musique classique: il faut à tout prix faire tomber les barrières qui l’entourent. Entendez par là que cette musique devrait se frotter à d’autres genres et sortir de sa niche douillette où l’on cultiverait trop le quant-à-soi savant, empêchant cet art de toucher un plus large public. L’orgue, qui fait office de citadelle dans la citadelle, véhicule d’autant plus cette image que les instruments sont cachés dans les hauteurs inaccessibles des églises et que la plupart des organistes sont rattachés au service liturgique.