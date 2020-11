C’est aussi effrayant qu’impressionnant: la Suisse a survécu à la première vague de la pandémie de coronavirus, non sans erreurs dans la gestion de cette crise, mais certainement mieux que de nombreux autres pays européens.

Et puis, nous avons réussi à perdre cette avance. Soudain, nous nous retrouvons cancres, au fond de la classe, avec des conséquences dramatiques pour les patient-e-s et leurs familles, pour le personnel hospitalier, ainsi que pour les salarié-e-s et les indépendant-e-s dans tous les secteurs d’activité. Comme pour la première vague, les cantons latins sont particulièrement touchés.

«La thèse absurde selon laquelle les Romand-e-s seraient moins enclins à respecter les règles d’hygiène essentielles.»

Cette situation a conduit certains commentateurs, en particulier ceux travaillant outre-Sarine, vers la thèse absurde selon laquelle les Romand-e-s seraient moins enclins à respecter les règles d’hygiène essentielles, et ce pour des «raisons culturelles». Selon un rédacteur en chef de Suisse orientale, la responsabilité individuelle serait moins importante dans le monde francophone.

Au final, il s’agit ici de la poursuite d’un certain nombre de vieux stéréotypes et de clichés: les Romand-e-s seraient des disciples de l’État, moins enclins à l’effort que les Suisses alémaniques; comme l’a formulé une fois l’hebdomadaire zurichois «Weltwoche», les Welsches seraient les «Grecs de Suisse».

L’argumentaire n’est évidemment ni fondé sur des faits, ni utile. Cette approche ne fait montre que d’ignorance et d’arrogance. Nous ne savons que très peu de choses sur la manière dont la pandémie se propage. La réponse nécessitera probablement des années de recherche. À ce jour, d’ailleurs, les expert-e-s discutent encore des processus et des causes exactes de la peste médiévale.

Par ailleurs, il existe également des situations significativement différentes entre les cantons de Suisse alémanique, et même à l’intérieur des cantons. Le pays qui, du moins sur le plan rhétorique, a mis le plus l’accent sur la «responsabilité individuelle» dans le monde, à savoir les États-Unis sous la présidence Trump, peut difficilement être considéré comme un modèle du genre. Les conclusions prématurées ne font qu’alimenter l’incertitude et les préjugés.

Surmonter la crise

La recherche des «différences culturelles», qui contribueraient à alimenter catastrophes et autres pandémies, n’a jamais fait progresser l’humanité dans son histoire. Bien au contraire. Quiconque prétend, aujourd’hui encore, que les germanophones sont en quelque sorte supérieurs aux autres n’a rien retenu de l’histoire ou joue délibérément avec le feu. Si l’idée est de surmonter cette crise, la recherche de différences de comportement ou même de coupables ne nous aide en rien.

Si nous avons appris quelque chose au cours des neuf premiers mois de cette crise du coronavirus, c’est que le meilleur antidote reste la solidarité et la coopération. C’est sur cette base que nous devons continuer à travailler.