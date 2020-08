Liqueur haut de gamme – L’Original crée son limoncello comme faisait sa nonna Stefano Altieri macère désormais une dizaine de liqueurs différente dans sa cave de Chernex. David Moginier

Stefano Altieri avec ses liqueurs produites vraiment artisanalement dans sa cave. Vanessa Cardoso/24 HEURES

Même s’il est Suisse, Stefano Altieri a toujours un bout de son âme en Italie, pays d’origine de ses parents. Et le souvenir de ses grands-parents, dans la région de Naples, où il passait ses vacances. Sa nonna y fabriquait son limoncello, pour toute la famille, avant de donner la recette à sa fille. La maman l’a donc confectionné quelques années avant de passer le témoin à Stefano. «Cela fait dix ans que je le fais pour moi et pour la famille, puis pour quelques copains, une dizaine de litres chaque année.» Jusqu’au jour où son copain Olivier Fahrni lui en commande 200 bouteilles pour le chalet Tatanka qu’il gère au Marché de Noël de Montreux. «Là, ça a pris une autre dimension. Il fallait que je me professionnalise.»