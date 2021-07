[5/42] À Vaud l’eau – L’origine de l’eau sur Terre est toujours un mystère La question divise la communauté scientifique, qui s’écharpe à coups de théories contradictoires. Emmanuel Borloz

Prise le 7 décembre 1972 par l’équipage d’Apollo 17, la célébrissime photo de la bille bleue («Blue Marble») est l’une des rares images de la Terre totalement éclairée. Les 70,9% d’eau à sa surface y sont bien visibles. NASA

La planète bleue. La formule est un brin cliché mais recouvre tout de même une réalité indiscutable: il y a beaucoup d’eau sur Terre. Avec ses 3 milliards de milliards de tonnes, elle recouvre près de 71% de la surface de notre planète. Mais d’où vient-elle? Comment est-elle arrivée là?

Le célèbre hydrologue français Ghislain de Marsily, membre de l’Académie des sciences et professeur émérite à l’École des mines de Paris, ne se mouille pas et renvoie aux experts: «La question de l’origine de l’eau sur Terre est un sujet brûlant.»

Dans l’Univers, l’eau est loin d’être une denrée rare Afficher plus L’éclat de l’étoile sur sa planète, en l’occurrence du Soleil sur l’océan Pacifique, est l’une des façons dont disposent les astrophysiciens d’observer «directement» l’eau liquide à la surface d’une planète. Mark Garcia/NASA Si l’origine de l’eau sur Terre n’a pas encore livré tous ses secrets, il est au moins une certitude: dans l’espace, l’eau existe depuis longtemps. Forgés dans le big-bang pour l’hydrogène et au cœur des étoiles pour l’oxygène, les atomes qui forment la molécule d’eau H₂O sont parmi les éléments les plus abondants dans l’univers (l’hydrogène est d’ailleurs de loin le plus répandu). Substance chimique particulièrement stable, l’eau est donc loin d’être une denrée rare dans l’Univers. Thérèse Encrenaz, spécialiste mondiale des atmosphères planétaires, confirme. «On trouve de l’eau sous forme de glace dans le Système solaire extérieur, dans les planètes, les satellites extérieurs, les comètes, les objets transneptuniens… On trouve aussi de la vapeur d’eau dans le milieu interstellaire, dans certaines étoiles et même, de façon surprenante, dans les taches solaires!» L’eau étant intimement liée à l’apparition de la vie, c’est dire l’importance de sa traque sur d’autres planètes, en particulier dans son état liquide. «On soupçonne fortement la présence d’océans d’eau liquide à l’intérieur des satellites extérieurs du Système solaire. C’est le cas en particulier d’Europe, Ganymède et Callisto autour de Jupiter, et d’Encelade et Titan autour de Saturne. Europe et Encelade sont particulièrement intéressants car, selon les modèles, la base de l’océan souterrain pourrait être en contact direct avec le noyau silicaté, ce qui ouvrirait des perspectives intéressantes pour l’astrobiologie, par analogie avec les sources chaudes au fond des océans terrestres», ajoute Thérèse Encrenaz. Plusieurs sondes vont aller vérifier. Pour scruter un peu plus loin, le télescope spatial James Webb, lancé ces prochains mois, cherchera de l’eau liquide sur des exoplanètes. Pour savoir où braquer ses optiques, l’engin peut compter sur le satellite suisse de la mission CHEOPS, dirigée par Willy Benz. «Nous jouons les éclaireurs. Les mesures de CHEOPS nous indiquent si un objet est susceptible de contenir de la glace ou de l’eau liquide. Le système planétaire que nous avons découvert autour de l’étoile TOI-178 est très prometteur.» Afin de s’assurer de la présence d’eau, les chercheurs détectent en réalité la vapeur dans l’atmosphère par spectroscopie. «L’eau liquide est bien plus dure à détecter directement, précise David Ehrenreich, de l’Observatoire de Genève. Mais c’est possible. Sous un certain angle, on peut observer le reflet de l’étoile sur une étendue liquide, comme on voit le soleil se refléter dans l’océan.» Titan, l’un des nombreux satellites de Saturne, est, avec notre planète, le seul objet du système solaire à contenir des étendues liquides en surface. Mais là, point d’eau, ce sont des hydrocarbures – méthane et éthane – qui forment lacs et rivières. NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Et pour cause, l’énigme épuise la communauté scientifique depuis des lustres. Dans cette dispute, deux camps: ceux qui sont persuadés que l’eau est là depuis la formation de la planète il y a 4,54 milliards d’années et les autres, qui penchent pour un apport plus tardif: une poignée de millions d’années plus tard. «La vérité, c’est qu’aujourd’hui encore, on n’a aucune certitude sur la question», admet Willy Benz, astrophysicien et professeur à l’Université de Berne.

Une origine interne…

Sans évidence scientifique, les chercheurs en sont réduits à des hypothèses, plus ou moins étayées. Les partisans de «l’origine interne» estiment que l’eau est là depuis que la Terre est Terre. Pour comprendre leur position, il faut voir la formation des planètes comme un jeu de Lego cosmique. Dans une phase dite d’accrétion, sous l’effet de la gravitation, poussières, roches et débris (les planétésimaux) en rotation finissent par s’agglomérer pour donner corps à une protoplanète.

Dans ce maelström intersidéral, l’eau présente dans certains corps se serait mélangée aux roches en fusion et serait donc sur Terre dès son origine. Emprisonnée en profondeur dans le manteau terrestre, elle serait ensuite remontée sous forme de vapeur avant de se volatiliser dans les airs. Par quels mécanismes? L’intense activité volcanique ou encore l’impact dans le premier milliard d’années avec la planète Théia (qui aurait donné naissance à la Lune) sont régulièrement évoqués.

L’analyse de matériaux riches en eau (chondrites à enstatite) présents dès l’origine par des chercheurs français étaye cette hypothèse.

Ensuite? Les vapeurs d’eau, à plus de 100 degrés, auraient contribué au lent refroidissement de la Terre et à l’apparition d’une épaisse couche de nuages. Là où serait née la première goutte de pluie. Le robinet qui allait remplir les océans était ouvert. Le cycle de l’eau était lancé.

L’histoire est belle. Mais elle est loin de faire l’unanimité.

Ou externe…

Rappelant que la Terre s’est formée dans une région du système solaire aux températures trop élevées pour que l’eau puisse «s’accrocher» à quoi que ce soit, les partisans d’un apport plus tardif ont aussi leurs arguments. Le premier: l’eau aurait été amenée sur Terre par des comètes gorgées d’eau (80% de glace) venues des confins plus frais du système solaire. Dans un ciel originel des plus encombrés, les comètes qui ont massivement bombardé notre jeune planète seraient donc responsables de son surnom de planète bleue?

Willy Benz: «On l’a longtemps pensé. Il est vrai que beaucoup de corps glacés ont percuté la Terre primitive. Mais l’hydrogène de l’eau a certains isotopes, dont le deutérium. Or, on a mesuré le rapport hydrogène/deutérium dans l’eau de la Terre avant de le comparer avec l’eau de comètes, celle de «Tchouri» par exemple. Ce n’est pas le même: l’hypothèse des comètes comme apport principal a donc un peu pris l’eau», sourit l’astrophysicien bernois, qui penche plus pour la piste des météorites à la signature chimique très proche de celle de notre or bleu.

Chaque jour, ce ne sont pas moins de 54 tonnes de corps extraterrestres (ici au large des Cornouailles) qui tombent sur Terre. Beaucoup de ces objets sont gorgés d’eau. Chris Small/ESA

Avec l’étude des exoplanètes, une autre piste est apparue: celle de la migration de géantes gazeuses. Pour faire court, elles auraient joué le même rôle que les météorites, amenant des masses d’eau phénoménales des confins aux régions plus proches de l’étoile. Citons encore les hypothèses de micrométéorites ou celle qui voit dans l’absence d’environnement hydraté sur la Lune (qui se serait détachée de la Terre, dont elle serait un morceau) la preuve que la Terre est née sèche, et le tableau des supputations est presque complet.

Ou encore un peu des deux?

Régulièrement, de nouvelles théories parfois contradictoires voient le jour. Des études apportent de l’eau à d’autres moulins, rebattant les cartes. Au point qu’on s’y perd. Et si, au fond, la vérité se trouvait au croisement de toutes ces thèses? Thérèse Encrenaz, ancienne vice-présidente de l’Observatoire de Paris et spécialiste mondiale des atmosphères planétaires, endosse la tenue d’arbitre dans cette guéguerre aquatique.

La chercheuse plaide ainsi pour une double origine, interne-externe, mais pas dans les mêmes proportions. «La première source (ndlr: interne) ne devrait pas être majoritaire, car, au moment de la formation de la Terre, la température était telle que l’eau était sous forme liquide ou gazeuse et non solide. Or, la Terre, comme les autres planètes, s’est formée à partir de particules solides qui se sont agrégées. La piste externe via la chute d’astéroïdes de comètes ou de météorites provenant du système solaire extérieur, où la température est suffisamment basse pour que l’eau y soit sous forme de glace, est donc généralement privilégiée comme la source majoritaire par la communauté scientifique, mais il n’y a pas de réponse définitive à cette question…»

En chiffres Afficher plus Réservoir: L’eau recouvre 70,9% de la Terre. On estime son poids à 3 milliards de milliards de tonnes. Volume: 1400 millions de km3. Origine: Deux théories s’affrontent. Mais les plus anciennes roches sédimentaires découvertes au Groenland indiquent la présence d’océans il y a 3,8 milliards d’années. En 1999, la découverte de minéraux qui ne se cristallisent qu’en présence d’eau liquide (zircons) témoigne de la présence d’eau sur Terre il y a 4,4 milliards d’années. Vie: On estime qu’il a fallu attendre un milliard d’années pour que les premiers organismes apparaissent dans l’eau liquide.

