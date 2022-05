Prouesse d’un Neuchâtelois – Loris n’a pas remporté The Voice, mais il avait déjà tout gagné Le parcours incroyable du premier Suisse à arriver en finale de la compétition musicale sur TF1 a pris fin samedi.

Les Neuchâtelois se sont à nouveau rendus dans la fan zone pour suivre la prestation de Loris (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Loris n’est pas le vainqueur de The Voice, la compétition musicale sur TF1, qui cherche à dénicher de nouveaux talents. Après un parcours incroyable, le Neuchâtelois de 18 ans a réussi à faire partie des cinq finalistes, le premier Suisse à y arriver.



Pour ses prestations lors de la finale, le Neuchâtelois est retourné dans son univers, le rap, avec une chanson d’Eminem. Il n’a pas été qualifié pour la deuxième partie de l’émission et la superfinale qui oppose deux chanteurs. Même s'il n’a pas gagné samedi, Loris avait déjà tout gagné. Voir parmi les cinq finalistes de The Voice ce jeune, qui a abandonné son activité de paysagiste pour se consacrer à la musique, en est une preuve.

La gagnante du concours est Nour. La benjamine de l’émission s’est imposée avec 56,2% des voix contre 43,8% pour Mister Mat. Outre Nour, Mister Mat et Loris, Vike et Caroline Costa étaient en lice dans cette finale.



Lire aussi: Abo Le Suisse en finale à The Voice Dans les coulisses de «The Voice», ça envoie du lourd Abo Un Suisse en finale de «The Voice» Loris: «Cela va au-delà de mes espérances» Abo Talent vaudois Une «voix d’ange» venue d’Ollon à «The Voice» Loris a eu beaucoup de chances d’accéder à la finale, car il a été repêché deux fois par Nolwenn Leroy, une fois lors des auditions à l’aveugle et une autre fois en demi-finale. Le Neuchâtelois avait déclaré dans une interview à ArcInfo: «Mon coach Marc Lavoine me l’a bien dit: j’ai le cul bordé de nouilles». Fan zone à Neuchâtel À l’issue de la demi-finale le 14 mai, sur les réseaux sociaux, certains estimaient que le Neuchâtelois était un cran en dessous et n’avait pas sa place en finale. Comme Nolwenn Leroy «a choisi de me faire confiance, je vais devoir arriver avec quelque chose d’encore plus gros, qui fermera les clapets», avait déclaré Loris au quotidien neuchâtelois. S’il a commencé la musique en faisant du rap à la Place Pury de Neuchâtel, Loris, qui ne chante que depuis cinq à six mois, a montré qu’il était capable de se produire sur différents types de musiques. Loris a suscité un grand engouement à Neuchâtel, si bien qu’une fan zone a été installée au tennis du Mail à Neuchâtel, à côté du restaurant du père du chanteur pour la demi-finale et pour la finale.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.