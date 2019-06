«Lors des répétitions, mes poils se sont dressés sur mes bras»

Le comédien Michel Voïta incarnera le rôle du grand-père dans la Fête des Vignerons 2019, fil rouge de la narration avec les deux petites filles amenées à jouer tour à tour le personnage principal, Julie. «La première grande réussite est l’arène. De l’intérieur, elle a l’air plus petite que vue de dehors. Elle est grande et néanmoins intime.» Ce qu’il y a vu a suscité une forte émotion chez le comédien. «Il est habituellement très difficile de parler de n’importe quel spectacle lorsque toutes les lumières, les costumes et tous les attributs ne sont pas en place. Mais à l’heure actuelle, même sans l’ensemble de tous les éléments, on voit déjà que cette Fête des Vignerons sera formidable, j’en suis absolument convaincu: lors des répétitions, mes poils se sont déjà dressés sur mes bras à trois ou quatre reprises. Les musiques sont magnifiques. Leur seul défaut: quand on les a en tête, elles n’en sortent plus!»

Dans l’arène, au milieu des acteurs ­figurants, Michel Voïta a été «absolument touché par leur implication! Je les vois faire des gestes pour lesquels ils n’étaient pas forcément formés: par exemple de solides gaillards effectuent des mouvements de taï-chi avec une application merveilleuse! Par rapport à 99, où les exécutions étaient plus faciles, dans les tableaux de cette édition tous les acteurs-figurants ont quelque chose à défendre! Ce qu’on attend d’eux n’est pas simple, et si l’un se trompe cela se voit!»

Pour les amener à donner le meilleur d’eux-mêmes, ces amateurs sont visiblement bien entourés. «Pour diriger une grande masse de gens, l’écueil peut être de verser dans un style militaire et autoritaire. Je suis très admiratif de ce que je vois dans l’arène: le metteur en scène Daniele Finzi Pasca et toute son équipe encadrent au contraire les acteurs­ figurants avec une bienveillance et une humanité admirables!»

«C’est un sentiment presque organique, puisque je suis fait de ça, de cette Fête, de ce terroir»

Parmi cette foule bigarrée qui mêle jeunes et moins jeunes, Michel Voïta est parfois interpellé. «Des personnes viennent me demander si je les reconnais. Des gens que j’avais connus adolescents et que je revois cinquante ans après, moi qui ne suis jamais réellement retourné à Cully, où j’ai grandi. C’est comme si mon passé me revenait, rempli de visages de mon enfance.» Une sensation plaisante ou désagréable? «C’est un vrai plaisir! Non seulement parce que ces connaissances ne sont pas envahissantes, mais aussi parce que c’est un sentiment presque organique, puisque je suis fait de ça, de cette Fête, de ce terroir.»

Au fil des semaines, c’est surtout la relation avec les petites Julie, de 11 ans, que travaille Michel Voïta. «Au départ nous nous voyions une fois par semaine; désormais presque tous les soirs de répétitions. Nos rencontres se passent remarquablement bien: on rit et on s’amuse beaucoup! Nous avons développé une belle complicité. J’essaie d’incarner pour elles une figure de copain, qu’on peut taquiner. De façon que lorsque les tensions des représentations, inévitables, arriveront, je sois le point de référence sur lequel elles pourront s’appuyer.»

Pour le reste, Michel Voïta doit rester zen. «On est forcément angoissés lorsqu’on fait ce métier. Je sais à peu près ce que je vais dire, mais ça va encore beaucoup changer. Or j’ai envie de ne pas décevoir, d’être à la hauteur des attentes placées en moi. Je m’admoneste des appels au calme et je fais confiance à Daniele Finzi Pasca.»

Notre dossier spécial consacré à la Fête des Vignerons (24 heures)