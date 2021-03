La parole au boss du LHC – «Lorsque ça ne tourne pas, personne n’est en sécurité» Petr Svoboda évoque la mauvaise passe du Lausanne HC, la situation de Craig MacTavish et sa propre gestion de l’effectif en matière de transferts. Jérôme Reynard

Pour Petr Svoboda, le Covid, la fatigue et les blessures n’expliquent pas tout dans la mauvaise passe actuelle des Lions. KEYSTONE

Davos mardi, Langnau jeudi, Bienne samedi. Soit deux adversaires directs dans la lutte pour le top 6 et la lanterne rouge du championnat. Après une série de 9 défaites en 12 matches, le LHC doit réagir. Car la semaine qui se profile a tout d’un tournant dans sa fin de saison. Et dans celle de Craig MacTavish, sous pression. Avant de l’aborder, le boss lausannois Petr Svoboda évoque la situation de son équipe, celle de son coach, et sa propre gestion.

Petr Svoboda, quel est votre regard sur cette période? Ce n’est pas brillant… Et c’est la conséquence de plusieurs choses. Depuis notre dernière quarantaine, nous ne sommes plus à notre niveau. Mais le Covid, la fatigue et les blessures n’expliquent pas tout. En première partie de saison, nous nous sommes peut-être vus trop beaux. Aujourd’hui, nos adversaires se sont ajustés au système qui faisait notre force. Et nous, nous donnons l’impression d’être une équipe où certains joueurs essaient de gagner des matches tout seuls. Cela ne peut pas fonctionner.