Le sujet est sensible, il est pourtant crucial pour notre société marquée par les prouesses de la médecine et son corollaire, le vieillissement de la population. Que faire lorsque la mort s’éternise, maintenant le condamné au supplice, mais ne le fauchant pas d’un coup sec? Quand le «tu ne tueras point» biblique se heurte à la barbarie d’une lente et douloureuse agonie?

Sur cette question éthique, les pays européens ne s’entendent pas, appliquant chacun leur remède. En Suisse, c’est la liberté de tout individu à s’autodéterminer, via le suicide assisté, qui l’emporte. En Belgique, le moyen proposé pour abréger légalement l’existence est l’euthanasie, qui nécessite l’intervention d’un tiers administrant au mourant le poison pour quitter ce monde.

Réfléchir à sa mort, c’est penser contre soi-même, puisque s’imaginer décédé - fini, inexistant – relève du paradoxe.

Le débat sur l’aide à mourir ne devrait pas se résumer à être «pour» ou «contre», un rejet total versus un emballement massif sans place pour la nuance. Le sujet comporte des risques de dérives (héritages et successions) et des conséquences (notamment les potentiels traumas pour ceux qui restent) qui doivent être pris en compte.

Ces considérations pragmatiques autour de l'aide à mourir permettent aussi de mettre le sujet à distance. De garder la tête froide face à une question troublante qui renvoie à sa propre finitude. Réfléchir à sa mort, c'est penser contre soi-même. S'imaginer décédé – fini, inexistant – relève du paradoxe. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut regarder la mort en face.

Catherine Cochard est journaliste à la rubrique vaudoise et s’intéresse aux sujets de société. Elle chapeaute les vidéos de 24 heures et produit également des podcasts. Auparavant, elle a notamment travaillé pour Le Temps ainsi qu’en tant que réalisatrice indépendante pour l'Université de Zurich. Plus d'infos @catherincochard

