Dans les écoles – L’orthographe rectifiée n’a pas encore le gout de la victoire Les travaux se poursuivent pour introduire cette réforme. Mais pour l’instant, l’impression des manuels est repoussée dans l’attente de l’issue des débats dans les cantons. Caroline Zuercher

Illustration des nouveautés dans l’orthographe. YVAIN GENEVAY

La «croute» et la «serpillère» passeront-elles la rampe? Depuis les années 1990, ces deux mots peuvent être écrits ainsi et, en juin 2021, la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP, composée des ministres de l’éducation des cantons concernés) a annoncé que l’orthographe rectifiée commencerait à être enseignée dans les écoles dès 2023. À un an de l’échéance, la guerre des circonflexes bat son plein.