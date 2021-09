Propriété d’exception aux Etats-Unis – Los Angeles pourrait abriter la villa la plus chère du monde The One Bel Air, résidence située à Los Angeles, est proposée pour 340 millions de dollars. Si elle se vend à ce prix, cela en ferait la maison la plus chère du monde. Laurent Buschini

La propriété The One Bel Air, à Los Angeles. wikicommons

Une résidence au prix de 340 millions de dollars, soit 312 millions de francs au cours actuel, ce n’est pas à la portée de tout un chacun. C’est pourtant le prix demandé pour la villa The One Bel Air. La villa contemporaine est située dans le quartier de Bel Air, à côté de Beverly Hills, dans l’agglomération de Los Angeles, aux Etats-Unis. Elle comprend 22 chambres dont une suite parentale de 510 m2, 42 salles de bains, 7 piscines, une salle de cinéma de plusieurs centaines de sièges et un garage pour une cinquantaine de véhicules. En tout, plus de 10’000 m2 habitables.

Le promoteur étasunien, Nile Niami, spécialisé dans le marché des propriétés de prestige, a pourtant consenti un gros effort sur le prix de vente. Au début de la construction de The One Bel Air, il y a dix ans, il projetait de vendre la propriété au prix exorbitant de 500 millions de dollars, soit 459 millions de francs suisses.

Mais les ambitions de Nile Niami se sont avérées trop hautes et le promoteur a dû proposer un prix plus réaliste. D’autant qu’il a accumulé des dettes et se trouve actuellement dans l’incapacité de rembourser un prêt de 165 millions de dollars, indique le site du «Figaro», qui reprend une nouvelle donnée par plusieurs sites étasuniens. Le vendeur ne serait ainsi pas en position de force pour exiger un prix élevé.

Si elle se vend à ce prix, The One Bel Air deviendrait la propriété la plus chère du monde. Actuellement, le record est détenu par le château Louis XIV à Louveciennes, en région parisienne. La propriété de 5000 m2, achevée en 2011, sur un domaine de 23 hectares, a été acquise par le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, au prix de 275 millions d’euros (298 millions de francs suisses).

