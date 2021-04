Foyer épidémique – L’OSR et le Grand Théâtre sont frappés par le Covid-19 Des membres du chœur et de l’orchestre ont contracté le virus, occasionnant l’annulation du spectacle «Parsifal» et la suspension de toute activité commune jusqu’au 30 juin. Rocco Zacheo

L’Orchestre de la Suisse romande compte dix-huit musiciens atteints du Covid-19, dont seize ayant participé à la production de «Parsifal» au Grand Théâtre. DR

La nouvelle tombe on ne peut plus mal. Soit à quelques heures des annonces du Conseil fédéral concernant les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, que tout le monde au sein des milieux culturels souhaite voir allégées. Dans un communiqué rendu public tard dans la journée de lundi, l’Orchestre de la Suisse romande (OSR), par la voix de son conseil de fondation, dit suspendre jusqu’au 30 juin prochain toutes ses activités, à l’exception de celles qui ne comportent aucun risque pour son personnel. Cette décision radicale est motivée par le développement d’un cluster au sein de la formation qui «a très fortement touché les musicien.ne.s et le directeur musical et artistique», Jonathan Nott. À n’en pas douter, c’est la douche froide pour une institution qui, depuis le premier confinement, a réinventé au fil des mois son agenda et ses offres pour garder le contact avec les mélomanes.