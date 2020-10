Mali – L’otage franco-suisse Sophie Pétronin a été libérée La présidence malienne a annonc la libération de la septuagénaire prise en otage par des djihadistes il y a 4 ans ainsi que celle de Soumaïla Cissé, une haute personnalité malienne.

L’otage franco-suisse Sophie Pétronin a été libérée, a annoncé jeudi la présidence malienne sur les réseaux sociaux. Soumaïla Cissé, haute personnalité malienne, a aussi été libéré. Ils étaient présumés aux mains des djihadistes jusqu’alors.

La présidence de la République «confirme la libération de M. Soumaïla Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-otages sont en route pour Bamako», a-t-elle indiqué sur Twitter. Mme Pétronin était la dernière otage française encore détenue dans le monde.

Aucun détail n’a été fourni dans un premier temps sur les circonstances de cette libération annoncée, qui se dessinait depuis le week-end. Aucune information n’a non plus été fournie sur l’état de santé de Mme Pétronin, 75 ans, et M. Cissé, 70 ans.

Macron soulagé

Le président français Emmanuel Macron «a appris avec un immense soulagement la libération» de sa compatriote Sophie Pétronin, retenue en otage au Mali depuis près de quatre ans, a indiqué la présidence dans un communiqué jeudi soir.

«Heureux de la savoir libre», le président de la République «remercie tout particulièrement les autorités maliennes pour cette libération» et "les assure de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel», ajoute la présidence, sans donner de détails sur les circonstances de cette libération.

«Sophie Pétronin est libre. Retenue en otage depuis près de 4 ans au Mali, sa libération est un immense soulagement. À sa famille, à ses proches, j’adresse un message de sympathie. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit», a tweeté quelques minutes plus tard le président de la République.

Enlevée fin 2016

Sophie Pétronin avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao (nord du Mali), où elle vivait et dirigeait depuis des années une organisation d’aide à l’enfance. Soumaïla Cissé, pour sa part, deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, avait été enlevé le 25 mars alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou (nord-ouest).

Tous deux étaient présumés être détenus par des groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

Depuis dimanche, la libération de dizaines de djihadistes détenus dans les prisons maliennes ainsi que des déclarations de responsables maliens suscitaient l’espoir d’un échange pour que Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé retrouvent leurs familles. Mais les autorités maliennes et françaises ont observé un silence total.

Outre Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, deux otages italiens, dont un prêtre enlevé au Niger en 2018, ont également été libérés au Mali, a annoncé le gouvernement malien.

De longues années au service des enfants du Mali Afficher plus Sophie Pétronin, 75 ans était installée depuis près de 20 ans au Mali. Elle y dirigeait une ONG venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition. Née à Bordeaux le 7 juillet 1945, Sophie Pétronin avait eu «un déclic» en 1996 en se rendant avec une amie à Gao, à 1200 km au nord-est de la capitale malienne Bamako, raconte son fils Sébastien Chadaud-Pétronin dans un article publié sur le site de son comité de soutien. Là, elle «constate à quel point le peuple du nord est démuni», même s’il est «accueillant, très hospitalier, plein de générosité, de respect et de tolérance», ajoute le site internet de l’Association d’Aide à Gao (AAG) qu’elle avait fondée et dirigeait. Après une jeunesse dans le Sud-Ouest, cette laborantine de profession était partie dans les années 1970 travailler à Annemasse (sud-est de la France) puis en Suisse. En 2000, elle suit une formation médicale, tout spécialement en médecine tropicale, avant de s’installer définitivement l’année suivante à Gao où elle dirige un centre d’accueil pour orphelins. «C’était une femme très intégrée dans la population dont elle parle le dialecte», dit son neveu Lionel Granouillac. «Elle se sentait en sécurité, elle avait foi en ce qu’elle faisait», ajoute celui qui est trésorier du comité de soutien près de Bordeaux. Facilement repérée dans sa petite voiture rouge, «on l’appelait ‹maman Sophie’. Elle distribuait des denrées alimentaires. Les parents venaient la consulter. Elle a sauvé des centaines d'enfants», dit-il. Sophie Pétronin était néanmoins consciente du danger. «Le risque d’attentat et d’enlèvement visant les Occidentaux est toujours très élevé dans tout le Mali. Nous devons redoubler de prudence», écrit-elle dans un rapport 2016 de son association. Alors que le nord du Mali tombe au printemps 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, l’humanitaire échappe de justesse en avril à des islamistes armés qui avaient pris pendant plusieurs mois le contrôle de Gao. Elle est exfiltrée vers l’Algérie grâce à l’aide de rebelles touaregs, rentre quelques semaines en France dans une maison de famille du sud de la France puis repart au Mali. «Elle disait que ce n’était pas simple sur place mais que ça allait», affirmait son époux Jean-Pierre Pétronin au lendemain de l’enlèvement de la septuagénaire par des hommes armés, le 24 décembre 2016. «C’est quand même dingue d’en arriver là, après tout ce qu’elle a fait ces dernières années à Gao pour les enfants de 0 à 4 ans. Mais les terroristes, eux, s’en moquent», ajoutait-il alors.

