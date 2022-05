Chaque semaine, des avocats de l’Asloca Genève et de la Chambre genevoise immobilière répondent à vos questions en lien avec votre logement.

Question de Carlo S. à Genève: «Je suis propriétaire d’un appartement dans une propriété par étages depuis sa création. Je vais quitter la Suisse pour plusieurs années et je souhaite louer mon appartement durant cette période. Pendant mon absence, que dois-je faire et que risque-t-il d’arriver si mon locataire cause des nuisances aux autres propriétaires de la PPE?»

Le propriétaire d’un appartement au sein d’une PPE peut librement louer son bien, pour autant que l’acte constitutif de cette PPE ou une convention ultérieure ne prévoie pas qu’une part de copropriété ne peut être valablement louée uniquement si les autres copropriétaires ne s’y opposent pas.