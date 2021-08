Pluie de météores – L’Ouest lausannois éteint son éclairage pour voir les étoiles Plusieurs communes laisseront leur éclairage public éteint jusqu’à 4h dans la nuit du 12 au 13 août pour faciliter l’observation des météores des Perséides.

Chaque année dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée, ce que masque souvent l’éclairage artificiel. KEYSTONE/EPA/PETER KOMKA

Six communes de l’Ouest lausannois éteindront leur éclairage la nuit du 12 au 13 août pour faciliter l’observation des étoiles filantes. Elles participent au projet «Perséides», du nom de cette pluie de météores.

Les communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, Renens et Saint-Sulpice laisseront leur éclairage public éteint jusqu’à 4h, annoncent-elles jeudi. Elles encouragent les entreprises, les commerces et les privés à faire de même, dans la mesure du possible.

Appel à la prudence

Les feux de circulation resteront en fonction. La police appelle les automobilistes à rouler à une vitesse abaissée et adaptée à ces circonstances particulières. Les piétons et cyclistes sont invités à se vêtir de clair et à se munir d’une lampe de poche.

En 2020, le temps nuageux n’avait pas permis l’observation d’étoiles filantes, mais le spectacle des rues éteintes n’en a pas été moins «prenant», relève le communiqué. Pour rappel, chaque année dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée, ce que masque souvent l’éclairage artificiel.

