Nomination à la POL – L’Ouest lausannois retrouve un commandant de police Avocat, militaire et ancien candidat UDC au Grand Conseil, Stefan Bérard prendra ses fonctions en juin. Exposé, le poste n’a pas réussi à ses prédécesseurs. Chloé Din

Stefan Bérard a été nommé au poste de commandant de la Police de l’Ouest lausannois. Il prendra ses fonctions au 1 er juin 2023. DR

C’est un poste pour le moins exposé qui est en passe d’être repourvu. La police de l’Ouest lausannois (POL) annonce la nomination de son futur commandant, Stefan Bérard, qui prendra ses fonctions le 1er juin prochain. Cette nouvelle s’inscrit dans un contexte particulièrement sensible pour le corps de police: l’ancien commandant avait été licencié l’automne dernier après plusieurs mois d’absence pour maladie et sur fond de grave crise interne.

Pour le remplacer, le comité directeur (Codir) de la POL a choisi un homme qui affiche plusieurs cordes à son arc, bien que sans expérience dans la police, ce qui n’est pas rare pour un tel poste. Âgé de 40 ans, habitant du district, marié et père de deux enfants, Stefan Bérard est à la fois avocat et officier de milice, après avoir été un temps militaire professionnel. En 2022, il a en outre été candidat – malheureux – au Grand Conseil, sous la bannière de l’UDC.

«Nous avions besoin d’une personne capable de rassembler. Stefan Bérard apprend vite, est extrêmement investi, et dispose d’importantes qualités d’écoute.» Jean-François Clément, président du Comité directeur de la POL et syndic de Renens

Président du Codir, Jean-François Clément explique que le processus de sélection, fait de plusieurs rencontres ainsi que de mises en situation, a permis de le distinguer parmi 40 candidats: «Nous avions besoin d’une personne capable de rassembler. Stefan Bérard apprend vite, est extrêmement investi, et dispose d’importantes qualités d’écoute. C’est un facilitateur, une force de propositions, capable de visions stratégiques.»

Initialement titulaire d’un CFC d’électronicien, le futur commandant s’est d’abord tourné vers l’armée, avant d’entreprendre des études de droit. Titulaire d’un brevet d’avocat, il a dernièrement exercé dans un cabinet lausannois tout en commandant l’un des six bataillons de chars de l’Armée Suisse. Sur le climat actuel à la POL, Jean-François Clément commente tout au plus: «Le nouveau commandant arrive dans une équipe de direction redynamisée, performante, motivée et prête à l’accueillir.»

Pour rappel, le précédent commandant avait été limogé après des mois de tensions émaillés par la conduite d’un audit portant sur le fonctionnement de la direction. Il avait annoncé qu’il contesterait son licenciement en justice. L’audit n’a depuis pas été dévoilé par le comité de direction.

Depuis la création de la police de l’Ouest lausannois en 2008, ce n’est pas la première fois que la gouvernance a traversé d’importantes turbulences. Prédécesseur du commandant licencié l’an dernier, Christian Séchaud était le premier à occuper la tête de la POL. Il avait quant à lui quitté ses fonctions en 2012, également à la suite d’un audit.



Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.