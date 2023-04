Cyclisme en terres vaudoises – L’Ouest lausannois va revoir le Tour de Romandie Le 26 avril, le peloton s’élancera pour une première étape entre Crissier et la vallée de Joux. Il n’était plus passé par le district depuis dix ans. Chloé Din

Ambiance de fête à Renens, le 24 avril 2013, où le Tour de Romandie clôt sa première étape. Le peloton repartira le lendemain de Prilly. Olivier Allenspach

Après une absence de dix ans, le Tour de Romandie reviendra pédaler du côté de l’Ouest lausannois. Pour cette édition 2023, la première étape de la boucle partira de Crissier le 26 avril prochain pour arriver au Sentier, à la vallée de Joux.

Pour les nostalgiques, il faut remonter à 2013 afin de retrouver le peloton du tour dans le district. C’était le 24 avril à Renens, point d’arrivée d’une première étape partie de Saint-Maurice. Elle avait été remportée par le Belge Gianni Meersman. Le lendemain, le départ avait été donné de Prilly, direction Granges (FR).

Animations variées

Cette fois-ci, une seule commune de l’Ouest aura les honneurs du Tour de Romandie, et elle prépare un joli programme d’activités sur le site des arènes de Chisaz. Dès la veille du grand départ, mardi 25 avril à 15 h, un grand écran diffusera en direct le prologue du Tour, qui se tiendra au Bouveret. Des animations diverses s’égrèneront jusqu’à 22 h avec notamment une démonstration de vélo acrobatique, une exposition, du cor des Alpes et un concert.

Le 26 avril, les équipes participantes se présenteront au public à 11 h avant de s’élancer à travers les rues du village dès 13 h 15. Au milieu des stands de restauration, les animations du jour compteront des démonstrations diverses sur deux roues, un gymkhana et un atelier de réparation de bicyclettes. Plusieurs sociétés locales seront de la partie.

Une étape en dents de scie

Pour cette première étape, le peloton subira un dénivelé en dents de scie entre Crissier (à 551 m d’altitude) et le Sentier (à 1018 m). Il arrivera à la vallée de Joux en passant par Vallorbe et le col du Mont d’Orzeires. Il sera au Pont vers 16 h 30, puis longera la rive droite du lac jusqu’au Sentier. Il fera ensuite un tour complet de la Vallée en passant par Le Lieu, Le Pont, Les Bioux et Le Brassus, avant d’arriver au Sentier, à la rue Georges-Henri-Piguet.



