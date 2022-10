Épidémie d’Ebola – L’Ouganda confine deux districts En proie à des cas de virus Ebola depuis le 20 septembre, le gouvernement ougandais a décidé de confiner les deux districts centraux de Mubende et Kassanda.

Le président ougandais Yoweri Museveni. AFP

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné samedi le confinement de deux districts à l’épicentre de l’épidémie d’Ebola en cours, avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public. Selon le ministère de la Santé, la fièvre hémorragique a causé la mort de 19 personnes et 58 cas ont été confirmés dans le pays depuis le signalement du premier malade, le 20 septembre.

Les autorités affirment que les cas sont concentrés dans les districts centraux de Mubende et Kassanda et que l’épidémie n’a pas atteint Kampala, la capitale de 1,5 million d’habitants, malgré les tests positifs au virus d’un couple dans la capitale. Lors d’une allocution télévisée, Yoweri Museveni a ordonné le confinement immédiat des deux districts, avec couvre-feu du crépuscule à l’aube, interdiction de déplacement et fermeture des marchés, bars et églises pour 21 jours. «J’ordonne maintenant ce qui suit: les déplacements vers et depuis les districts de Mubende et Kassanda sont désormais interdits», a déclaré le chef de guérilla devenu président, au pouvoir depuis 1986. «Si vous êtes dans les districts de Mubende et Kassanda, restez-y pendant 21 jours». Les transports de marchandises restent autorisés à sortir des deux zones, mais tous les autres transports sont suspendus, a-t-il ajouté.

Yoweri Museveni avait déjà ordonné aux guérisseurs traditionnels de cesser de s’occuper de malades, dans une tentative pour freiner la dissémination du virus, et à la police d’arrêter toute personne suspectée d’avoir contracté Ebola qui refuserait d’être mise à l’isolation. La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu’après l’apparition des symptômes, après une période d’incubation allant de 2 à 21 jours.

Les épidémies sont difficiles à contenir, en particulier en zone urbaine. L’Ouganda, pays d’Afrique de l’Est, a connu plusieurs épidémies d’Ebola, dont la dernière en 2019. Il n’existe pour l’heure aucun vaccin contre la souche du virus Ebola, dite «souche soudanaise», qui sévit en ce moment en Ouganda. L’Organisation mondiale de la santé a annoncé mercredi que des essais cliniques de vaccins contre cette souche d’Ebola pourraient débuter «dans les prochaines semaines» en Ouganda.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.