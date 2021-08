Publication d’un ouvrage historique – Louis-Daniel Perret connaît «l’histoire de chaque maison» de Lutry L’historien finalise le tome 5 de la série historique lancée par la Ville en 1983. Il explique son patient travail dédié au passé. Romaric Haddou

Louis-Daniel Perret, dans son bureau de Lutry, en train de passer en revue les différents chapitres du tome 5, à paraître dans quelques mois. Vanessa Cardoso

À droite, à gauche, aux murs et au sol: des archives. Et au milieu, Louis-Daniel Perret, imprégné de ces publications historiques qu’il décortique afin d’en écrire d’autres. Dans son bureau, non loin du bourg de Lutry, l’ancien bibliothécaire achève l’écriture du tome 5 d’une série de livres dédiés à la commune. «Lutry - La vigne, les abbayes, l’école et le détournement» doit sortir fin 2021-début 2022. Ce sera la troisième contribution de Louis-Daniel Perret à cette salve d’ouvrages commandés, dès 1983, par une Municipalité «soucieuse d’inciter ses concitoyens à mieux connaître leurs racines et à s’attacher davantage à Lutry».