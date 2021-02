Bélarus – Loukachenko réunit une «Assemblée» de fidèles Le président bélarusse réunit jeudi une assemblée de fidèles pour dévoiler une réforme de son régime, mais la répression d’un mouvement de contestation historique ces derniers mois n’a laissé à ses détracteurs aucun espoir d’être entendus.

Alexandre Loukachenko à Minsk le 23 septembre 2020. AFP

Cette «Assemblée populaire pan-bélarusse» de 2700 cadres du régime d’Alexandre Loukachenko n’a publié aucun programme précis, sinon qu’elle se tient à partir de jeudi en fin de matinée et jusqu’à vendredi. Elle a déjà été qualifiée de mascarade par les opposants, d’autant que le chef de l’État a refusé de céder quoi que ce soit à la contestation de 2020, la plus grande vague de protestations depuis son arrivée au pouvoir en 1994.

Depuis août et ce mouvement déclenché par sa réélection extrêmement controversée, il n’a fait qu’évoquer une réduction de ses prérogatives et une éventuelle présidentielle anticipée, promettant des détails lors de cette «Assemblée populaire», qui se réunit tous les cinq ans et qui doit prendre à son issue une «résolution».

La figure de proue de l’opposition et rivale à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaïa, forcée à l’exil en Lituanie, a expliqué à l’AFP ne rien attendre de cette grand-messe du régime. «Ce ne sont pas des délégués du peuple. Cela n’a aucune signification pour les Bélarusses», a affirmé cette professeure d’anglais de formation de 38 ans, qui a rassemblé pendant des mois derrière elle un mouvement de contestation d’une ampleur inattendue dans cette ex-république soviétique.

Selon le site du gouvernement, le thème du congrès n’est d’ailleurs pas la réforme institutionnelle, mais des recommandations pour le «programme de développement socio-économique du Bélarus pour 2021-2025».

Alexandre Loukachenko n’a plus évoqué ces derniers temps la réforme de la Constitution promise, insistant sur un vaste sondage concernant le bien-être de la population dont les résultats doivent être présentés lors de l’Assemblée. «Planifier quelque chose sans connaître les humeurs profondes de la société est très difficile. Par conséquent, l’humeur de notre peuple a été étudiée», a-t-il expliqué lors d’une réunion gouvernementale lundi. Il avait auparavant fustigé les opposant exilés, qui «pleurent et sanglotent».

Contestation muselée

Après des semaines de manifestations qui ont fait trembler le régime, le système Loukachenko est parvenu à museler la contestation avec des vagues d’interpellations de masse, des violences policières ainsi que les arrestations et les exils de toutes les figures du mouvement de protestation.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, qui suit la crise chez son voisin de près, a dénoncé cette assemblée comme une «tentative d’imiter un dialogue avec la société civile». «La persécution des opposants politiques (…) montre clairement qu’il s’agit juste d’un dialogue entre Alexandre Loukachenko et ses partisans», a-t-il dit à l’AFP.

Si les Occidentaux se sont élevés contre la répression et ont sanctionné Minsk, le dirigeant bélarusse a pu compter sur le soutien sans faille de Moscou.

Dans les médias d’État et la chaîne Telegram dédiée, les délégués de l’Assemblée populaire n’ont eu de cesse cette semaine de célébrer leur institution, sans jamais détailler l’ordre du jour ni mentionner les mois de manifestations et répression qu’a traversée le pays.

Alexandre Markevitch, membre du comité sécurité nationale au Parlement, a loué un congrès à même de «créer une base fiable pour l’avancée du pays». Elena Iastremskaïa, à la tête d’un organisme régional, dit pour sa part espérer un événement «pour renforcer l’esprit d’unité du peuple».

La police a elle promis d’«éliminer toute action illégale» jeudi et vendredi, alors que la chaîne Telegram d’opposition NEXTA a appelé à manifester. Plusieurs rues du centre de Minsk seront fermées, officiellement du fait de la neige, selon les médias locaux.

AFP