Réouverture du parc de La Garenne – Loups et lynx ont l’ennui des visiteurs Plusieurs naissances ont eu lieu au zoo de Le Vaud pendant le confinement. Les petits sont à découvrir au gré de parcours modifiés. Madeleine Schurch

Dans la grande volière ouverte au public, les ibis chauves ont donné naissance à plusieurs petits. La Garenne

En entendant des pas sur le gravier, deux loups, curieux comme de vieilles pies, se précipitent vers la barrière de leur enclos pour voir qui passe par là. Plus loin, le lynx ne se planque pas dans un fourré à notre approche, mais observe tranquillement notre traversée de la passerelle en bois dominant sa forêt. Au parc animalier de La Garenne, fermé depuis douze semaines, il semble que les animaux sauvages ont l’ennui des visiteurs. «C’est étonnant. À chaque fois que du personnel passe, ils viennent voir, alors que normalement ils ne sont familiers qu’avec leurs soigneurs. On dirait vraiment que le contact avec les gens et le bruit des enfants leur manque!» raconte Lin Schelling. Une attitude qui va rapidement changer avec l’arrivée des premiers visiteurs ce week-end.