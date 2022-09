Canada – L’ouragan Fiona frappe le pays: courant coupé et toitures arrachées Alors que l’Ouragan Fiona a déjà causé de multiples dégâts au Canada, une femme était portée disparue samedi soir.

Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées… «Fiona est venu et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Écosse et les provinces voisines», a dit le premier ministre de cette région, Tim Houston. Getty Images via AFP

L’ouragan Fiona a durement frappé samedi la côte atlantique du Canada, avec un demi-million de foyers privés d’électricité, des dégâts matériels et une femme portée disparue, emportée par les eaux.

Deux femmes ont été emportées par les eaux à Channel-Port-aux-Basques, dans la province de Terre-Neuve, selon une porte-parole de la police. L’une des deux victimes, emportée après l’effondrement de sa maison, a été secourue et hospitalisée, l’autre reste portée disparue.

Arbres arrachés, maisons emportées, lignes électriques endommagées… «Fiona est venu et a laissé sa marque sur la Nouvelle-Écosse et les provinces voisines», a dit le premier ministre de cette région, Tim Houston, lors d’une conférence de presse samedi après-midi. De violentes bourrasques devraient persister dans la soirée, a ainsi noté le météorologiste Bob Robichaud, notant toutefois que «les conditions devraient progressivement s’améliorer dans les trois à six prochaines heures».

Des vagues pourraient dépasser 12 mètres

Selon les autorités canadiennes, Fiona charriait encore à 17 h 00 GMT des vents soutenus de 120 km/h et se déplaçait à une vitesse de 37 km/h vers le nord-est. Des précipitations allant jusqu’à 192 millimètres ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse.

«De grosses vagues ont atteint le littoral est de la Nouvelle-Écosse et le sud-ouest de Terre-Neuve, et elles pourraient dépasser 12 mètres», préviennent-elles.

«J’ai été réveillé vers 05 h 00 parce que mon lit tremblait!", a par ailleurs confié à l’AFP Shaun Bond, qui vit à Sydney, en Nouvelle-Écosse. «Je vis au deuxième étage d’une maison centenaire et elle bougeait et faisait des bruits comme je n’en ai jamais entendu.»

«Avec vous»

«Je pense à tous ceux touchés par l’ouragan Fiona. Sachez qu’on est avec vous», a tweeté le premier ministre canadien Justin Trudeau, annonçant que les autorités fédérales se tenaient prêtes «à fournir aux provinces des ressources additionnelles». Le chef du gouvernement, qui a annulé sa participation au Japon aux funérailles de l’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe, a assuré samedi après-midi lors d’une conférence de presse «suivre la situation de très près».

«Les Canadiens pensent à tous ceux qui sont touchés par l’ouragan Fiona, qui a des effets dévastateurs (…). Il y a des gens qui voient leur maison détruite, des gens qui sont très inquiets – on va être là pour vous», a-t-il dit. «C’est incroyable, il n’y a pas d’électricité, pas de wifi, plus de réseau», s’est exclamé le maire de la ville de Charlottetown (province de l’Île-du-Prince-Edouard), Philip Brown, sur la chaîne publique Radio-Canada. «Beaucoup d’arbres sont tombés, il y a beaucoup d’inondations sur les routes».

Un arbre s’est abattu sur un camion de pompiers et à cause d’une ligne électrique arrachée, les soldats du feu qui s’y trouvaient ont dû attendre l’intervention de techniciens de Nova Scotia Power pour pouvoir s’en extraire. Nova Scotia Power, qui fournit la Nouvelle-Écosse en électricité, a fait état de 339’000 foyers sans courant en début de soirée. Dans les deux autres provinces les plus affectées, l’opérateur de l’Île-du-Prince-Edouard comptait pour sa part un peu plus tôt 82’000 foyers coupés du réseau, et celui du Nouveau-Brunswick 40’000.

La préfecture de l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, avait elle mis en garde dès jeudi contre des «vents très soutenus» et une «houle très forte», et appelé «à la plus grande vigilance» les habitants de ces îles.

«Rien de grave» dans les Bermudes

Fiona était passé vendredi au large des Bermudes, après avoir semé la destruction dans les Caraïbes. L’ouragan a infligé des rafales à 160 km/h et des pluies violentes à ce territoire britannique de quelque 64’000 habitants situé au milieu de l’océan Atlantique mais sans qu’aucune victime ou dégât majeur ne soit signalé. «On a eu quelques petits dégâts sur nos locaux, mais rien de grave», a déclaré à l’AFP Jason Rainer, propriétaire d’un magasin de souvenirs dans la capitale Hamilton.

Le territoire, situé à un millier de kilomètres des États-Unis et habitué aux ouragans, est l’un des lieux les plus isolés du monde, ce qui rend toute évacuation quasi impossible en cas d’urgence. L’île principale avait donc pris les préparatifs au sérieux. Immeubles et maisons doivent en outre respecter des règles de construction strictes pour résister aux tempêtes. Fiona a provoqué la mort de quatre personnes à Porto Rico, territoire américain, selon un responsable cité par les médias. Un décès a été rapporté en Guadeloupe (France) et deux en République dominicaine.

