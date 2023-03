Procès à Porrentruy – Lourdes condamnations pour les tireurs Trois jeunes impliqués dans un règlement de compte survenu en février 2021 à Delémont ont été jugés en condamnés pour leurs crimes.

Le procès s’est déroulé à huis clos partiel devant le Tribunal de première instance. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Trois jeunes hommes accusés d’avoir attaqué un groupe rival à Delémont ont été condamnés mercredi à des peines de deux fois 12 ans et de 5 ans et demi de réclusion. Ils ont été reconnus coupables de tentatives d’assassinat et de complicité de tentatives d’assassinat.

Les trois prévenus sont impliqués dans des coups de feu tirés depuis une voiture en marche sur une bande rivale dans la nuit du 27 au 28 février 2021 à Delémont. Ils étaient à la recherche du groupe des plaignants. Les ayant aperçus, ils ont fait demi-tour pour se rapprocher du groupe rival.

Le chauffeur a ralenti et un des passagers a baissé la vitre, tendu son bras à l’extérieur du véhicule et tiré à cinq reprises, blessant une personne. Ces tirs intervenaient dans un contexte de provocation entre ces bandes rivales. Plusieurs altercations s’étaient déjà produites depuis 2020.

Un important dispositif policier a été mis en place pour la lecture du jugement. Le Palais de justice était surveillé par une trentaine de policiers et le public devait passer sous un portique de détection. La salle d’audience était réservée aux parties et aux proches. La presse et le public ont dû suivre l’audience depuis une autre salle par vidéoconférence par mesure de sécurité.

ATS

