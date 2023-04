Protéger ou réguler? Le drame du joggeur tué par un ours en Italie nous renvoie une fois de plus à nos contradictions toutes humaines: notre désir louable de sauver Winnie l’ourson en voie de disparition et notre peur primale de l’animal sauvage et imprévisible.

Ce n’est pas anodin. En perte de nature, nous avons réintroduit en lisière de nos sociétés, dans nos écosystèmes ratatinés et constamment en tension, un prédateur qui a besoin de place. Simple calcul, il faut 1000 hectares pour un couple d’ours. En Slovaquie, qui a vu sa population de plantigrades doubler en vingt ans, ce seuil est dépassé cinq fois dans certaines régions.

Plus d’ours, moins de place, c’est le risque d’accidents. Et lorsque l’animal s’en prend à l’homme, c’est la stupéfaction. L’ours du Trentin, s’il n’est pas abattu, pourrait récidiver. Comme ses congénères espagnols qui franchissent les cols pyrénéens au grand désespoir des éleveurs français, il pourrait être tenté de venir en Suisse. Sa traque fait renaître des craintes ancestrales et sanguinaires, dans le sillage du loup ou du lynx. Elle relance le débat émotionnel qu’on connaît actuellement.

«Il faut poursuivre les programmes européens de réintroduction de grands prédateurs. Et pour cela apprendre à cohabiter avec l’ours, comme on ne le fait pas trop mal au Canada ou dans les Carpates.»

Peut-être faudrait-il s’extirper un instant de la colère des uns et de l’intransigeance des autres. Le bienfait capital sur la biodiversité des programmes européens de réintroduction de grands prédateurs n’est aujourd’hui plus à prouver. Il faut les poursuivre, et pour cela apprendre à cohabiter avec l’ours, comme on ne le fait pas trop mal au Canada ou dans les Carpates.

En lui rendant de l’espace et en suivant des règles élémentaires lors de nos balades en forêt, c’est possible. Car on ne va pas revenir en arrière et massacrer les ours jusqu’au dernier. Il faudra apprendre à les aimer et à les craindre. Protéger et réguler.

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

