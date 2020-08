Zoom sur un animal fétiche – L’ours, totem des Helvêtes, inspire toujours La Suisse reste fidèle au plantigrade. Omniprésent au quotidien, il inspire artistes, chevaliers ou dignitaires. Cécile Lecoultre

Humiliation nationale à Berne, quand en 1798, Napoléon confisqua les ours de la cité, ne laissant qu’un ourson mort-né. Qui fut empaillé et peut se voir au Musée d’histoire. DR

L’ours a toujours fasciné la Suisse. Pour preuve, les armoiries officielles des communes et cités, et pas seulement celles de la puissante Berne. En terre vaudoise, l’Abbaye, Bassins, Morrens, Orzens, Ursins et Serguey arborent toujours ce totem. En Valais, Orsières arbore la même griffe. Idem en terre fribourgeoise, dans le Jura bernois et au-delà. La toponymie helvétique, de «tana a bera» en «orzeivas» et autre «trou à l’ours», en porte aussi les traces. «L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’ours», dicton d’éternelle actualité en Suisse.