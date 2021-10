Prix Nobel de littérature – L’outsider tanzanien Abdulrazak Gurnah triomphe à Stockholm L’Académie suédoise surprend à nouveau en couronnant un auteur africain exilé en Grande-Bretagne. Cécile Lecoultre

Abdulrazak Gurnah, écrivain tanzanien encore peu traduit en français, a été couronné jeudi par l’Académie du Prix Nobel de littérature. DR

Pour une fois, dans le cortège d’épreuves qui balisent son destin, Abdulrazak Gurnah doit se sentir né sous une bonne étoile. Le romancier tanzanien, exilé en Grande-Bretagne depuis 1968, a été couronné jeudi du Prix Nobel de littérature, l’Académie suédoise saluant «sa compréhension intransigeante et pleine de compassion des effets du colonialisme et du sort du réfugié dans le gouffre qui sépare les cultures et les continents».

Exilé à 12 ans

Le septuagénaire, professeur d’anglais et de littérature postcoloniale à l’Université du Kent, a publié une dizaine de romans en anglais mais aussi en swahili, sa langue maternelle. La faillite de sa maison d’édition a empêché néanmoins la diffusion de son œuvre en français, d’ailleurs peu traduite. Le choix des 18 membres du jury, s’il va sans nul doute éclairer des textes restés confidentiels, porte une forte charge symbolique, puisqu’il se porte pour la 5e fois depuis 1901, sur un auteur africain.

«C’est une histoire qui en contient beaucoup d’autres, qu’elles se confondent avec les aléas de notre époque, qu’elles s’emparent de nous et nous lient à jamais.» Abdulrazak Gurnah, romancier

Avant de sombrer, l’éditeur Galaade publiait en 2009 ce qui est considéré comme le chef-d’œuvre d’Abdulrazak Gurnah, «Adieu Zanzibar». Futur brillant étudiant à Londres, le Zanzibarite racontait son exil de gamin de 12 ans. «C’est une histoire qui en contient beaucoup d’autres, elles se confondent avec les aléas de notre époque, s’emparent de nous et nous lient à jamais.» Le propos reste d’actualité, transpirant par tous les pores les émotions à fleur de peau, des déchirements aux espoirs et premières illusions perdues.

Le professeur, exilé en Grande-Bretagne depuis l’âge de ses 12 ans, enseigne à l’Université de Kent. DR

Pourtant, malgré ce coup d’éclat, les pronostiqueurs ne murmuraient guère le nom d’Abdulrazak Gurnah, lui préférant la Nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, le Kenyan Ngugi wa Thiong’o, d’autres outsiders encore, tel le Somalien Nuruddin Farah. Le thème privilégié par le 17e lauréat était certes dans l’air, ce colonialisme dont les conséquences pèsent encore, mais les parieurs le voyaient plutôt triompher avec l’Antiguaise Jamaica Kincaid, conteuse de l’Amérique caribéenne, ou la Guadeloupéenne Maryse Condé, chantre de l’âme créole.

Parité encore hasardeuse

Une consécration féminine, comme l’an dernier, n’aurait d’ailleurs pas déplu aux forcenés d’une parité qui reste à atteindre, près de trente ans après le premier et dernier Nobel décerné à une femme noire, l’Américaine Toni Morrison. Dans les nouveaux statuts du Nobel figure désormais l’engagement à plus de diversification raciale.

Soucieuse de renouvellement, après la crise identitaire sur fond de scandales sexuels et financiers, l’Académie réinstalle ses habitudes: surprendre en laissant bruiter les noms les plus inattendus, Annie Ernaux et autre Elena Ferrante, flirter avec les éternels prétendants, Joyce Carol Oates et autre Haruki Murakami, et au final, sortir de son chapeau un romancier qui gagnera, outre une bourse de 8 millions de couronnes suédoises (environ 845’000 francs), à être connu.

