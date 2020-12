Interview de Philippe Leuba – «L’ouverture des stations est extrêmement fragile» Lundi, le Conseil d’État a réuni les syndics des Communes de montagne, pour leur rappeler la mesure des enjeux en ce début de saison. Philippe Leuba fait le point. David Genillard

Quelque 4000 skieurs ont dévalé les pistes de Villars et des Diablerets ce week-end. Un début de saison en douceur, sous une météo maussade. 24 heures/Odile Meylan

La répétition générale s’est bien déroulée. Samedi, les pistes ont ouvert dans les Préalpes, sans incidents majeurs. Lundi, Rebecca Ruiz et Philippe Leuba, accompagnés du médecin cantonal Karim Boubaker et du chef de l’État-major cantonal de conduite Denis Froidevaux, ont répondu à Aigle aux questions des syndics des stations, Jura vaudois compris. Et en ont profité pour les inviter à faire preuve de vigilance.

Philippe Leuba, quel bilan tirez-vous de ce week-end sur les pistes? L’État-major cantonal de conduite a effectué des contrôles et n’a observé aucun dysfonctionnement. Un seul point de détail n’a pas donné totalement satisfaction: avant d’entrer dans un restaurant, les gens doivent avoir une table pour éviter de s’agglutiner à l’intérieur. Ça n’a pas toujours été le cas. Mais le travail a été bien fait.