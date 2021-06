L’invité - L’ouverture d’esprit suisse et ses limites

Tout récemment, la Cour d’appel de Paris a condamné Alain Bonnet, dit Soral, à 4 mois de prison pour «provocation à la haine en raison de la religion». En cause, une vidéo postée en avril 2019 sur son site Égalité & Réconciliation où l’essayiste aurait, selon certains médias, imputé aux juifs l’incendie de Notre-Dame de Paris. Propos que l’intéressé nie avoir tenus tout en soutenant que le sinistre aurait tout de même profité à des sociétés israéliennes impliquées dans un vaste projet immobilier sur l’île de la Cité. Nuance.

En France, Alain Soral a été condamné à maintes reprises pour incitation à la haine raciale, négationnisme ou autres infractions du même acabit. Affaire française, dira-t-on, circulez, il n’y a rien à voir.

Sauf que depuis le mois d’octobre 2019, Soral est installé à Lausanne, en toute tranquillité, se croyant hors d’atteinte de la justice française derrière une double nationalité franco-suisse, louant notre pays pour son «ouverture d’esprit». Surtout, depuis Lausanne, il peut techniquement faire publier ce qu’il veut sur sa plateforme, y compris tout le bien qu’il pense des «sionistes».

«Un crime ou un délit peut être réputé avoir été commis simultanément en deux endroits du globe.»

Pour l’heure, la justice vaudoise ne semble guère s’en émouvoir, considérant sans doute avoir d’autres chats à fouetter et que, de toute manière, le site Égalité & Réconciliation étant basé à Saint-Denis, il s’agirait bien d’une affaire surtout française.

N’y aurait-il pas comme un léger malaise?

Certes, le Ministère public croule sous les affaires et a certainement mieux à faire que de fournir au polémiste une occasion de plus pour alimenter une posture victimaire devenue sa marque de fabrique. En revanche, l’argument Saint-Denis = affaire française semble moins convaincant.

Selon le Code pénal suisse, un crime ou un délit peut être réputé avoir été commis simultanément en deux endroits du globe, au lieu où l’auteur a agi et celui dans lequel le résultat de l’infraction s’est produit. Par exemple, si une entreprise basée en Suisse est victime d’une escroquerie échafaudée au Canada, tant la Suisse que le Canada sont territorialement compétents pour réprimer.

Accessible partout

Sur internet, c’est plus épineux, mais la logique reste la même. Une vidéo au contenu illicite publiée sur un site hébergé en France peut être accessible depuis Lausanne, mais aussi depuis Hanoï ou Copenhague. Tout pays pourrait ainsi se déclarer compétent pour agir contre l’auteur. Chez nous, un tel scénario ne semble guère apprécié des pénalistes, qui évoquent un critère de rattachement plus strict: il faut en plus que l’auteur de la vidéo ait su et voulu qu’elle soit visible depuis le territoire helvétique pour s’exposer à des poursuites.

Alain Soral, domicilié à Lausanne, sait-il et veut-il que le contenu d’Égalité & Réconciliation soit vu en Suisse? Question que la justice devra peut-être trancher, au cas où celle-ci devait lui rappeler que notre ouverture d’esprit trouve une limite à l’article 261 bis du Code pénal, qui réprime la discrimination et l’incitation à la haine.

Robert Ayrton Afficher plus Avocat

